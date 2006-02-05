نقد داوري جشنواره تئاتر فجر / نمايشنامه "فنز" حتي نامزد هم نبود، اما جايزه گرفت

جمشيد خانيان، يكي از سه داور بخش نمايشنامهنويسي انجمن نمايش در بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي تئاتر فجر، در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: "نمايشنامه "فنز" از ابتدا كانديداي آقاي ايوب آقاخاني، ديگر عضو هيأت داوران و همكار ما، بود. اما من و خانم چيستا يثربي آن را در بين نامزدهاي نهايي خود قرار نداديم."
خانيان از نمايشنامه "وقتي فرشته خواب سگ ميبيند" نوشته علي نرگسنژاد و كاري از دهدشت گچساران را به عنوان برگزيده اين هيأت داوران ياد كرد و گفت: "آثار شهرستاني امسال بسيار قابل توجه بود. اين نمايشنامه و نمايشنامه "آواز ستارهها" به نويسندگي و كارگرداني مهرداد خرمنبيز از ساوجبلاغ دو پديده بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر بودند كه به نظر من بايد به عنوان آثار برگزيده جشنواره معرفي ميشدند."
پرويز پرستويي در صحنهاي از "فنز"
اين نمايشنامهنويس افزود: "انتخاب نشدن "فنز" از سوي ما به اين دليل نبود كه متن نوشته يك نويسنده حرفهاي است، بلكه اين نمايشنامه در مقايسه با ديگر آثار آقاي رحمانيان ظرافت و كيفيت لازم را از نظر نمايشنامهنويسي ندارد و شخصيتپردازيهاي آن قوي نيست. به نظر ميآيد اين نمايشنامهنويس موضوع فوتبال را در يك ظرف قرار داده و آن را به حال خود رها كرده، من معتقد بودم "فنز" يك نمايشنامه تبليغاتي است."
خانيان با اشاره به ضعف آثار هنرمندان حرفهاي در جشنواره تئاتر فجر امسال تصريح كرد: "قبل از آغاز داوريها در شورايي با ديگر هيأتهاي داوري مطرح شد كه آيا نمايشهاي هنرمندان حرفهاي را از غيرحرفهايها جدا كنيم يا نه؟ من يكي از افراد موافق داوري اين دو بخش با هم و معتقد بودم وقتي حرفهايهاي ما خوب كار نكردهاند، بايد داوري جشنواره امسال زنگ خطري براي آنها باشد."
وي علت خروج خود را از مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر فجر امسال همين تغيير آراي داوران ذكر كرد و گفت: "من از اين موضوع بسيار ناراحت شدم، به ويژه وقتي از يكي از اعضاي هيأت داوري بخش ديگر شنيدم كه در مورد آراي آنها نيز چنين اتفاقي در حال رخ دادن است، بنابراين ترجيح دادم هنگام اعلام آرا حضور نداشته باشم."
عضو هيأت داوران نمايشنامهنويسي جشنواره تئاتر امسال خاطرنشان كرد: "جوايز غيرنقدي جشنواره امسال كه بيشتر به شكل حمايتهاي ويژه از گروهها، آموزش و سفر خارجي بود، حق هنرمندان شهرستاني بود."
وي افزود: "من به دوستان خود گفتم بيشتر ما هنرمندان تئاتر كه از شهرستان شروع كرديم، از طريق همين جشنوارههاي تئاتر فجر بود كه به تئاتر حرفهاي وارد شديم. اجازه بدهيد جشنواره تئاتر بيست و چهارم هم چند استعداد جوان و خلاق شهرستاني را معرفي كند."
خانيان با اشاره به هنرمندان جوان تئاتر ايران مانند اميررضا كوهستاني كه امروز در دنيا به جايگاهي رسيدهاند كه تئاتر خاص خود را آموزش ميدهند، به خبرنگار "مهر" گفت: "از اين هنرمندان بايد حمايت شود، افرادي مانند آقاي رحمانيان كه اكنون به جايگاه حرفهاي خود رسيده، "فنز" را در كشورهاي زيادي اجرا كرده و براي اجراي آن مبالغ قابل توجهي هم گرفته و امروز با فروش نمايشهاي خود به گيشه تئاتر كشور هم كمك ميكند، ديگر نيازي به حمايت ندارد. سفر خارجي و آموزش چندان براي او تأثيرگذار نيست. اما يك هنرمندي كه اهل دهدشت گچساران است و تحصيلات رشته تئاتر هم ندارد، وقتي مورد حمايت قرار بگيرد، به يك سفر خارجي برود و آموزش ببيند، ما ميتوانيم شاهد اتفاقات خوبي در او باشيم."
اين نمايشنامهنويس افزود: "بهتر است به اين هنرمندان بااستعداد شهرستاني اجازه بدهيم بروند بياموزند، اگر ظرفيت لازم را داشته باشند، ياد ميگيرند و اگر نداشته باشند در نطفه خفه ميشوند."
خانيان به نبود معيار و قوانين مشخص در داوريهاي تئاتر و اعمال سليقه شخصي اشاره و در پايان خاطرنشان كرد: "اگر قرار باشد هر سال از افراد مشخصي در تئاتر ما حمايت شود، هيچگاه نيروهاي جديد شناخته نخواهند شد، حرف تازهاي ارائه نميشود، حركت رو به جلو ايجاد نميگردد و خون تازه به هنر ما ترزيق نخواهد شد."
