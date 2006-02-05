كتابشناسي توصيفي آثار « نصر الله مرداني » شاعر معاصر





( نصرالله مرداني در حال كوهنوردي با فرزندش )



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به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، نخستين كتابي كه از نصرالله مرداني به چاپ رسيد « خون نامه خاك » نام دارد اين كتاب در تاريخ اول فروردين 1364 توسط نشر موسسه كيهان در تهران به چاپ رسيد .



نخستين مجموعه شعر مرداني 4000 ريال قيمت داشت و شعرهاي آن مضامين گوناگوني مانند دفاع مقدس انقلاب و شعراهل بيت ( ع ) را شامل مي شود .

« آتش ني » دومين كتاب وي است كه شش سال پس از انتشار « خون نامه خاك » در اول مرداد 1370 از سوي نشر اطلاعات در تهران به چاپ رسيد .

« سمند صاعقه » عنوان كتاب بعدي اين شاعر ست كه در هشتم بهمن 1374 با موضوع جنگ و توسط نشر سوره مهر به دست چاپ سپرده شد .





( مرداني در حال شعرخواندن )



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« قانون عشق » چهارمين كتاب مرداني است كه در تاريخ چهارم آبان ماه 1376 با موضوعات مختلفي چون شعر جنگ ، اهل بيت و موضوعات مختلف ديگر از سوي نشر تهران صدا به چاپ رسيد . نكته جالب درباره اين كتاب ، مقدمه مفصلي است كه دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني براي اين كتاب نوشته است . « قانون عشق » همچنين يكبار ديگر در سال 1378 از سوي همين همين ناشر روانه پيشخوان كتابفروشي ها شد .

پنجمين كتاب مرداني « شعراربيعن » است كه در تاريخ دوم اسفند 1377 از سوي نشرشاعر روانه پيشخوان كتابفروشي ها شد و يك بار ديگر نيز در سال 1379 به چاپ مجدد رسيد .

كتاب بعدي " نصرالله مرداني " پژوهشي است با عنوان « شهيدان شاعر » كه با همكاري دفتر تحقيق و پزوهش معاونت پزوهشي و تبليغاتي بنياد شهيد در 20 اردي بهشت 1378 در تهران به چاپ رسيد .

« شهيدان شاعر » نگاهي بود به زندگي و آثار شهيداني كه آثار منظومي از ايشان بر جاي مانده و يا در زمان حيات خود با عنوان شاعر شناخته شده بودند .

هفتمين كتاب به چاپ رسيده از نصر الله مرداني از مجموعه شعر و گزيده اي از آثار وي است كه در مجموعه گزيده ادبيات معاصر در نشر كتاب نيستان در 13 تير 1378 به چاپ رسيد .

هشتمين و آخرين كتابي كه كتابي كه از اين شاعر جنگ و اهل بيت در زمان حيات وي به چاپ رسيد ، مجموعه شعر « گل باغ آشنايي » است كه موضوعات جديدي را علاوه بر شعر انقلاب ، جنگ و اهل بيت در آثار اين شاعر به نمايش مي گذارد .

« گل باغ آشنايي » براي نخستين بار از سوي نشر فرزام با شمارگان 3000 نسخه و با بهاي 30000 ريال در تهران به چاپ رسيد .



به گزارش مهر ، كنگره سراسري " ستيغ سخن " يادواره زنده ياد استاد نصرالله مرداني - حماسه سراي معاصر با هدف تجليل از مقام ادبي اين اديب متعهد ، چهارم و پنجم اسفندماه سالجاري در شيراز و كازرون برگزار خواهد شد .