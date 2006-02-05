محاوره سرايي بايد از حيطه افراد سطحي و كارنابلد خارج شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، محمد علي معلم دامغاني - شاعر معاصر ، در اين نشست ضمن ارج نهادن به اين حركت معنوي توجه به اصالت هاي معنوي نغمه ها ، حفظ حس حماسي نغمه ها را مهم و اساسي دانست و افزود : هر گونه نوآوري بايد با حفظ حرمت عاشورا و نغمه هاي فاخر آن باشد . شعرنغمه هاي عاشورايي بايد سنجيده و مستند باشد .



در اين نشست ، هوشنگ جاويد - پژوهشگر موسيقي نيز گفت : موسيقي ، مديون تعزيه است و گاه استفاده ناهنجار از الحان تعزيه درموسيقي باعث شده است كه آسيب هايي به تعزيه وارد شود، وي اضافه كرد: به صرف داشتن صداي خوب نمي توان به مداحي پرداخت و مداحي داراي مراتب و سلوك خاصي است.







عليرضا قزوه ، شاعرنيز ، ضمن قرائت سوگسروده هايي عاشورايي افزود: مدح خاندان عصمت و طهارت از آغاز مبعث تا كنون ادامه دارد و بر شاعران ومداحان است كه حرمت اين خاندان را حفظ كنند.



عبدالجبار كاكايي - شاعر و ترانه سرا نيز دربخشي از سخنان خود گفت : نفس ترانه سرايي و با زبان محاوره سخن گفتن هيچ ايرادي ندارد اما وقتي اين ابزار دست آدم هاي سطحي و كارنابلد مي افتد محتوا و فرم افت مي كند و اين خود يك آسيب اساسي است.

سيد عباس سجادي مير عامل موسسه نغمه شهر نيز گفت : برگزاري اين نشست حاصل احساس يك ضرورت بود كه قدم اول است و ما برآنيم انشاءا... در اينده فراخوان مقاله و پژوهش بطور جدي تر به اين مهم بپردازيم ، دغدغه اصلي ما احياي مقاتل و مستندات تاريخي حماسه عاشورا و احياي نغمه هاي اصيل و شناخت آسيب هايي است كه اين اصالت ها را تهديد مي كند .

به گفته وي ، از ديگر برنامه هاي اين موسسه دردهه دوم محرم الحرام برپايي تعزيه در چهار بوستان تهران در چهار منطقه شمال (بوستان قيطريه)، جنوب( بوستان 22بهمن)، شرق (خانه فرهنگ فدك) و غرب (خانه فرهنگ باصفا) خواهد بود.

به گزارش مهر ، اين نشست با مداحي و اجراي برنامه هاي آييني گروه دستان گويا به پايان رسيد.