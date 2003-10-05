مرمت و ساماندهي مقبره خواجه عبدالله انصاري ، موضوع پايان نامه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، سعيد فلاح فر ، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، موضوع پايان نامه خود را" بازسازي افغانستان " انتخاب كرده و به همين منظور سفري نيز به كشور افغانستان داشته است .

وي بدنبال اين سفر و با توجه به اينكه بناي مقبره خواجه عبدالله انصاري ، عارف شهير هروي (مؤلف تفسير ادبي قرآن ، مناجات نامه ، الهي نامه و ...) در قرن هشتم و به دستور شاهرخ ميرزاي تيموري ، توسط استاد قوام الدين شيرازي با طرح چهار ايواني برپا شد و نمونه اي عالي از هنر معماري عهد تيموري محسوب مي شود و تزئينات اين ساختمان از قبيل كاشي كاري ، آجر كاري ، حجاري ، كتيبه نگاري و .... به لحاظ تنوع و كيفيت بسيار كم نظير است ، "مرمت و ساماندهي مقبره خواجه عبدالله انصاري" را به عنوان پايان نامه خود انتخاب ودر مورد آن تحقيقات بسياري انجام داد و در نهايت ، بر اساس اطلاعات جمع آوري شده ، پايان نامه خود را تدوين كرد . جلسه دفاعيه از اين پايان نامه ، روز سه شنبه 15 مهر ماه ساعت 11 صبح در گروه مرمت دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي است .