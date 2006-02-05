عكاسي خبري حيطه اي پرخطر و تهي از حمايت دولتي است



عكس از: علي كاوه

"علي كاوه" عكاس خبري درگفت وگو با خبرنگارتجسمي " مهر"، با اعلام اين مطلب گفت: اگر درحال حاضر يك عكاس خبري بخواهد به قله هاي موفقيت دست يابد، بايد خودش تلاش كند .زيرا درايران، عكاسي خبري ازامنيتي كه بايد برخوردارنيست، و ارگان هاي دولتي نيز درمواقع خطراز اين قشر حمايت نمي كنند.

اين عكاس كه از پيشكسوتان رشته عكاسي خبري درايران است و بيشتر عكس هاي وي به زمان وقوع پيروزي انقلاب اسلامي بر مي گردد، افزود : گذشته ازاين ها، عكاسي خبري، شغلي است كه اساسا از امنيت برخوردارنيست. من از آغازفعاليت، درسازمان صداوسيما مشغول به كارشدم و به مدت بيست وپنج سال دراين ارگان به فعاليت پرداختم .اما بعداز گذشت سالها فعاليت ، زماني رسيد كه سازمان صداوسيما از من خواست تا ازعكاسي دست بكشم و به فيلمبرداري روي بياورم. اين امر نشان مي دهد كه عكاسي خبري از نبود امنيت برخورداراست .

وي تصريح كرد: متاسفانه حيطه عكاسي خبري، حيطه اي است كه نمي توان با اتكا به آن از زندگي مرفهي بهره مند بود. گرچه من عاشقانه به حرفه اي كه انتخاب كردم، عشق مي ورزم، اما واقعيت اين است كه از حيطه عكاسي خبري نمي توان درآمدزايي كرد.

عكس "علي كاوه" از سخنراني تاريخي امام در بهشت زهرا در 12 فروردين 57

" كاوه " در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه شما به عنوان يكي از اعضاي قديمي خانواده عكاسي، فكر مي كنيد چه نوع فعاليت هايي بايد درانجمن هايي چون انجمن صنفي عكاسان مطبوعات شكل گيرد كه درراستاي مرتفع كردن مشكلات عكاسي خبري باشد، گفت : واقعيت اين است كه در وضعيت فعلي ، انجمن صنفي عكاسان مطبوعات از بودجه اي كه بايد برخوردارنيست. اين وضعيت درباره انجمن عكاسي بحران نيز صدق مي كند. دونمايشگاهي هم كه به وسيله اين انجمن برگزار شد، با تعامل وزرات ارشاد توام بود.

"كاوه" درادامه خاطرنشان كرد: اما همه ما مي دانيم كه مشكلات عكاسي خبري به همين جا محدود نمانده است. چندي پيش يكي از عكاسان ورزشي طوري درورزشگاه توسط نيروي انتظامي مصدوم شد كه تا امروز دربيمارستان بستري است. اما باعث تاسف است كه حتي مسئولين نيروي انتظامي تصور مي كردند مصدوميت دراز مدت اين عكاس نوعي تمارض است. اين درحالي بود كه آن عكاس از ناحيه ستون فقرات به شدت آسيب ديده بود. علاوه براين ها، هيچ ارگان مرتبطي ازاين جريان حمايت نكرد. متاسفانه درايران شرايط عكاسي خبري به اين شكل است كه عكاس بايد به تنهايي با شرايط سخت كار كند و دوام بياورد و سر نترسي هم داشته باشد.

اين عكاس قديمي به مشكلات عكاسان در خبرگزاري هاي خارجي كه در ايران نمايندگي دارند اشاره كرد و گفت : اولياي امور و دستگاه هاي دولتي مرتبط نظرخوبي نسبت به عكاسان ما كه در اين خبرگزاري ها فعاليت مي كنند، ندارند. اين مسئله درحالي اتفاق مي افتد كه عكاساني از اين دست، با مخابره كردن عكس به سطوح جهاني درواقع، باعث افتخار ما مي شوند. به عنوان مثال ، وقتي "حسن سربخشيان" را درجريان بازي هاي آتن ملاقات كردم، احساس غرور و شادماني كردم. چراكه يك عكاس خبري ايراني با گرفتن عكس توانسته بود، براي مملكت خود افتخار بياورد. نه تنها اين عكاس جوان بلكه طيف گسترده اي از عكاساني كه در خبرگزاري هاي خارجي كه درايران نمايندگي دارند، كارمي كنند، در واقع تمام منفعتي كه به دست مي آوررند را متوجه موطن خود مي كنند.

وي افزود: تصور مي كنم با بها دادن به استعدادهاي جوان مي توان نقبي نو به حيطه عكاسي خبري زد و برموفقيت و پر رنگ كردن اين مقوله افزود.

"علي كاوه"، در خصوص به رسميت نشناختن حق كپي رايت نيز گفت : بارها و بارها عكس هايي كه از مقام معظم رهبري تهيه كردم را در نشريات مختلف و در دست افراد گوناگون ديدم . اما حق انتشارعكس هاي من، هرگز برا ي خودم ميسرنشد.