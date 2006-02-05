تقدير فيفا از تماشاگران مشهدي / علم و ادب مورد حمايت قرار مي گيرد

رحمان نادري رئيس هيات فوتسال خراسان درگفت وگو با خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: دو برنامه از سوي فدراسيون فوتبال ايران به منظور تقديرازتيم علم و ادب و تماشاگران اين تيم ارسال شده كه در تاريخ فوتبال و فوتسال ايران بي سابقه است.

وي درادامه گفت : اين اولين صعود يك تيم فوتسال ازخراسان به ليگ برتركشوراست كه بايد ازسوي تمامي مسئولين ورزشي و استاني خراسان حمايت همه جانبه ازآنها صورت گيرد.

نادري درپاسخ به اين سوال كه تيم علم وادب با نيروهاي غير بومي به اين مهم نائل آمده است گفت : اين موضوع صحت دارد ولي با توجه به داشته هاي فعلي خراسان مسئولين اين تيم چاره اي جز اين نداشتند. اما درخراسان پتانسيل زيادي درفوتسال وجود دارد كه به تدريج به بدنه تيم علم و ادب خراسان تزريق خواهند شد.

رئيس هيات فوتبال خراسان درپاسخ به اينكه چرا علي رغم اعلام قبلي مبني برحضور فدراسيون فوتبال ، دبيرفدراسيون و رئيس كميته فوتسال كشورو جمعي ازمسئولين سياسي استان در اين ديدارهيچ كدام ازمسئولين دراين بازي ديدارنكردند گفت : اگرچه تيم خراسان به ليگ برترصعود كرده است ولي براي تعيين قهرمان ليگ يك بايد يك ديدارفينال ما بين فجرساري و تيم علم و ادب برگزارگردد كه با توجه به رايزنيهاي صورت گرفته با فدراسيون فوتبال احتمالا اين بازي درمشهد برگزارمي گردد و اين عزيزان درآن ديدار ورزشگاه خواهندآمد.