نفت تهران تا هفته پنجم لیگ به آمادگی لازم می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان قبل از ظهر پنج شنبه در نشست قبل از بازی تیم خود برابر تراکتورسازی تبریز گفت: خوشحالم که آغاز لیگ پانزدهم را در تبریز هستیم و جدا از اتفاقات فصل گذشته فکر می کنم این بازی بتواند بهترین بازی برای شروع لیگ برتر باشد.

وی ادامه داد: با شناختی که از هر دو تیم دارم پیش بینی می کنم این بازی بتواند یکی از زیباترین بازی های لیگ شود.

منصوریان با بیان اینکه فصل گذشته لیگ را ۱۱ خرداد و ۱۷ روز دیرتر از سایر تیم ها به پایان رساندیم، گفت: اما از روز هفتم تیر کار خود را برای لیگ پانزدهم مجددا آغاز کردیم.

وی با اشاره به بازیکنان این تیم نیز گفت: در این فاصله چهار، پنج بازیکن خوب خود را از دست دادیم اما در عوض توانستیم جانشینان خوبی به جای آن ها به خدمت بگیریم که با توجه به وضع موجود تیم، فکر می کنم تا هفته چهارم یا پنجم به امادگی لازم برسیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: ما و تراکتورسازی دو ماه پیش جام قهرمانی را به خاطر بازی جوانمردانه دو تیم از دست دادیم اما سعی کرده ایم برای فصل جدید همچنان مدعی عنوان قهرمانی باشیم.

وی افزود: شرایط ورزشگاه تبریز را برای بازیکنان جوان تیم تشریح کرده ایم و با نشان دادن فیلم هایی، آن ها را در جریان جوی ورزشگاه تبریز قرار داده ایم.

منصوریان با بیان اینکه هواداران پتانسیل بزرگی برای تیم تراکتورسازی محسوب می شوند، گفت: هواداران تراکتورسازی بیش از سه ساعت در بازی فصل گذشته به صورت ایستاده تیم خود را برابر تیم ما تشویق کردند.

وی افزود: بازی فصل گذشته تراکتورسازی یکی از سخت ترین آزمون ها برای تیم نفت بود که این امر سبب شد تا نگران بازی در ورزشگاه های ژاپن و عربستان نباشیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران همچنین در خصوص سید جلال حسینی نیز گفت: ما سید جلال را از تیم ملی گرفته ایم و نه از الاهلی، وی ۱۰۵ بازی ملی دارد و با غیرت مثال زدنی یک الگو برای جوان تر ها محسوب می شود و برای تیم نیز انرژی مثبت دارد.

منصوریان در پایان اظهار داشت: از تک تک نفرات تیم تراکتورسازی شناخت خوبی دارم اما از عملکردشان اطلاع چندانی ندارم البته باید بگویم که رویایی فکر نمی کنم و در ابتدا به دنبال کسب یک امتیاز و سپس سه امتیاز بازی هستم.