سريال " پاندورها " براي شبكه دو دوبله مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، مجموعه تلويزيوني "پاندورها" كه يك سريال كانادايي است، درباره زندگي خانواده اي است كه در مزرعه اي بزرگ و سرسبز زندگي مي كنند. اعضاي اين خانواده درعين حال كه با هم اتحاد و صميميت بسيار خوبي دارند، از نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي برخوردارند. به گونه اي كه در براي شرايط و اتفاقات مختلفي كه به وجود مي آيد هر كدام از آنها موضع گيري خاص خود را دارد.



سريال " پاندورها " با آنكه از داستاني منسجم برخوردار است، در هر قسمت از آن، يك اتفاق رخ مي دهد. اين مجموعه تلويزيوني شامل 20 قسمت 40 تا 45 دقيقه اي است كه به مديريت دوبلاژ زهره شكوفنده و به سفارش شبكه دو سيما دوبله مي شود.

ناصر نظامي، سعيد شيخ زاده، شروين قطعه اي، كامبير شكوفنده، مژگان عظيمي و اسماعيل قادر پناه از جمله گويندگاني هستند كه در دوبله اين سريال همكاري دارند. قادر پناه روي تيتراژ اين سريال را صحبت مي كند.



تاكنون حدود 9 قسمت از سريال " پاندورها " دوبله شده است و كل مجموعه براي پخش در تابستان 85 آماده مي شود.

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