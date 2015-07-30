طرح ژئوفیزیک هوایی در آذربایجان شرقی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی پنجشنبه در جمه خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اولین بار در کشور طرح ژئوفیزیک هوایی به منظور کشف توده های نفوذی مدفون و ذخایر کوچک با استفاده از بالگرد در آذربايجان شرقی عملیاتی می شود.

وی در ادامه افزود: در این طرح با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته جهان برنامه ای برای برداشت پوشش سراسری در دو فاز اول و دوم در کشور تعریف شد و بر اساس این برنامه در فاز اول که با اولویت اکتشافی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومتر برداشت ژئوفیزیک هوایی طراحی شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین از کلنگ زنی شهرک تخصصی لوازم خانگی همزمان با سفر نعمت زاده به تبریز خبر داد و اضافه کرد : این شهرک در مساحتی نزدیک به ۴۰۰ هزار مترمربع احداث می شود.

نجاتی با اشاره به پیش بینی استقرار ۴۸ واحد در این شهرک تخصصی اظهار داشت : این واحدها در فضای بین یک هزارو ۵۰۰ تا ۶۰ هزار متر مربع احداث خواهند شد.

وی اشتغال زایی اولیه سه هزار نفری را از دیگر مشخصه های شهرک تخصصی لوازم خانگی عنوان و تصریح کرد: زمینه فعالیت این مجموعه نیز تولید لوازم خانگی، انواع کلرهای گازی و آبی، یخچال فریزر مطابق با استاندارد های جهانی، بخاری و لباسشویی می باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بهره برداری از طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی در حوزه صنایع غذايي استان را از دیگر برنامه های سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان شرقی اعلام کرد.