ساماندهي دادسراي تهران را 15 روزه انجام مي دهم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سعيد مرتضوي در جمع خبرنگاران افزود : در حال حاضر ما 19دادسرا در سطح استان تهران راه اندازي كرده ايم ، اما در تهران با كمبود شديد كادر قضايي و كادر اداري مواجهيم كه با موافقت آيت الله شاهرودي و با بررسيهاي انجام شده در حال انتقال برخي از افراد از شهرستانها به دادسرا هستيم و تا 15 روز ديگر مشكل كادر قضايي و نيروي انساني را نخواهيم داشت .

وي اظهار داشت: ما موفقيت دادسرا را در اين مي دانيم كه پس از احيا و شروع به كار دادسرا، مجرمين د رجامعه احساس ناامني و شهروندان ما احساس امنيت كنند كه در واقع اگر اين فرايند را عملي كنيم خود را مو فق مي دانيم .

مرتضوي با اشاره به ارجاع مستقيم برخي مجازاتها به دادگاه گفت: به منظور تكرار نشدن نواقص جرايم اشخاص كمتر از 18 سال و جرايم نقدي 1 ميليون توماني و حبس كمتر از 3 ماه مستقيما به دادگاه فرستاده مي شود.

مرتضوي ادامه داد: يكي ازسياستهاي كيفري ما در اجراي فرامين رهبر انقلاب اولويت رسيدگي به جرايم افراد خاصي است كه در اصطلاح جرم شناسي به آنها مجرمين يقه سفيد مي گويند ، مجرميني كه تبحر خاصي در ارتكاب جرم و قانوني جلوه دادن جرم خودشان دارند كه اميدواريم شاهد برخورد قاطع با اين گونه افراد در جامعه باشيم .

دادستان دادسراي عمومي و انقلاب تهران افزود : تمامي همكاراني كه در دادسرا انتخاب شده اند همگي جزء افراد باسابقه و تحصيل كرده و داراي سابقه درخشان هستند و آشنايي كامل با جرايم قضايي دارند .

مرتضوي با اشاره به اينكه آزادي مشروع و قانوني ، بازوي توانمند دموكراسي است ، تاكيد كرد:اگر با احياي دادسراها ، وظايف دادستان بخوبي مشخص باشد ،با امكانات كافي ميتوان به گونه اي عمل كرد كه مجرمان در جامعه احساس ناامني كنند .

وي همچنين گفت : دادگاه هاي مطبوعات از اين پس بامسووليت حجت الاسلام والمسلمين خلفي به جرايم مطبوعاتي رسيدگي مي كنند.