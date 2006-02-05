حماس بيانيه شوراي امنيت را زورگويانه و غيرقابل قبول خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، سامي ابوزهري ،موضع شوراي امنيت را درقبال پيروزي حماس درانتخابات پارلمان فلسطين و همچنين خواسته آن را براي خلع سلاح حماس و به رسميت شناختن اسرائيل ناعادلانه و غيرقابل قبول توصيف كرد.

سخنگوي جنبش حماس افزود:" اين بيانيه تحت تاثيرآمريكا و درچارچوب ادامه فشارها بين المللي براي دست برداشتن حماس از اهداف عاليه براي اعاده حقوق ملت فلسطين صادرشده است".

وي تاكيد كرد:" جنبش حماس زورگويي را رد مي كند و با هيچ سرمايه يا امتيازي حقوق ملت فلسطين را مبادله نمي كند وجامعه جهاني به جاي فشار آوردن بر اشغالگران( رژيم صهيونيستي ) براي تعهد و پايبندي به حقوق ملتمان و قوانين بين المللي، برملت فداكارمان فشار مي آورد".

دربيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه دوشب گذشته صادر شد ،برضرورت احترام دولت آينده فلسطين به توافقات و اصول ازجمله نقشه راه و راه حل مذاكرات براي پايان دادن به نزاع فلسطيني - اسرائيلي تاكيد شد.

شوراي امنيت همچنين بر ضرورت اينكه تشكيلات خودگردان فلسطين از آنچه حملات تروريستي عليه رژيم اسرائيل(مقاومت برضد اشغالگري) و انحلال و متلاشي كردن زيرساختهاي تروريسم (گروههاي مبارز) توصيف كرد،جلوگيري كند.

جنبش حماس درانتخابات 25 ژانويه ( 5 بهمن) توانست با كسب 74 كرسي پارلمان فلسطين به پيروزي برسد، اما اين پيروزي با عصبانيت و سردرگمي غرب و در راس آن آمريكا روبرو شد تا جايي كه آنها به رسميت شناخته شدن رژيم اسرائيل، ضرورت پايبندي حماس به توافقات تشكيلات خودگردان با تل آويو و دست برداشتن از مقاومت برضد اشغالگري را به عنوان پيش شرطهاي غيرعملي براي همكاري با حماس اعلام كردند كه حماس اين شرطها را رد كرد.