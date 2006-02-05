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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۴۰

با تاكيد بر تاثير پذيري اين شورا از فشارهاي آمريكا؛

حماس بيانيه شوراي امنيت را زورگويانه و غيرقابل قبول خواند

حماس بيانيه شوراي امنيت را زورگويانه و غيرقابل قبول خواند

سخنگوي جنبش حماس با اعلام اين مطلب كه هرگونه زورگويي را رد مي كند، بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را درقبال پيروزي اين جنبش در انتخابات پارلماني فلسطين ناعلادلانه و غيرقابل قبول توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، سامي ابوزهري ،موضع شوراي امنيت را درقبال پيروزي حماس درانتخابات پارلمان فلسطين و همچنين خواسته آن را براي خلع سلاح حماس و به رسميت شناختن اسرائيل ناعادلانه و غيرقابل قبول توصيف كرد.

سخنگوي جنبش حماس افزود:" اين بيانيه تحت تاثيرآمريكا و درچارچوب ادامه فشارها بين المللي براي دست برداشتن حماس  از اهداف عاليه براي اعاده حقوق ملت فلسطين صادرشده است".

وي تاكيد كرد:" جنبش حماس زورگويي را رد مي كند و با هيچ سرمايه يا امتيازي حقوق ملت فلسطين را مبادله نمي كند وجامعه جهاني به جاي فشار آوردن بر اشغالگران( رژيم صهيونيستي ) براي تعهد و پايبندي به حقوق ملتمان و قوانين بين المللي، برملت فداكارمان فشار مي آورد".

دربيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه دوشب گذشته صادر شد ،برضرورت احترام دولت آينده فلسطين به توافقات و اصول ازجمله نقشه راه و راه حل مذاكرات براي پايان دادن به نزاع فلسطيني - اسرائيلي تاكيد شد.

شوراي امنيت همچنين بر ضرورت اينكه تشكيلات خودگردان فلسطين از آنچه حملات تروريستي عليه رژيم اسرائيل(مقاومت برضد اشغالگري) و انحلال و متلاشي كردن زيرساختهاي تروريسم (گروههاي مبارز) توصيف كرد،جلوگيري كند.

جنبش حماس درانتخابات 25 ژانويه ( 5 بهمن) توانست با كسب 74 كرسي پارلمان فلسطين به پيروزي برسد، اما اين پيروزي با عصبانيت و سردرگمي غرب و در راس آن آمريكا روبرو شد تا جايي كه آنها به رسميت شناخته شدن رژيم اسرائيل، ضرورت پايبندي حماس به توافقات تشكيلات خودگردان با تل آويو و دست برداشتن از مقاومت برضد اشغالگري را به عنوان پيش شرطهاي غيرعملي براي همكاري با حماس اعلام كردند كه حماس اين شرطها را رد كرد.

کد مطلب 287104

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