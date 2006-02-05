كنترل ترافيك كشور بر عهده افسران بي تجربه پليس نيست

سردار محمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر"، در خصوص انتقاد افرادي كه معتقدند كنترل ترافيك كلان شهر هاي كشور را افسران بي تجربه اي بر عهده گرفته اند كه به تازگي از پشت ميزهاي دانشگاه بيرون آمده اند و در اين زمينه هيچ تجربه اي ندارند تاكيد كرد: مديريت و عمليات ترافيكي سراسر كشور بر عهده فرماندهان و افسران با تجربه ترافيكي است .

وي خاطر نشان ساخت: افسراني كه در توليد تفكرو كنترل شهرها دخيل هستند ازميان زبده ترين مديران انتخاب شده و حتي طرح ها و اختراعاتشان به ثبت رسيده است و ماموران جواني كه در معابر مختلف ديده مي شوند در واقع مسئولان اجرايي اين امر هستند.

رويانيان تصريح كرد: ماموران پليس راهنمايي و رانندگي مسئوليت انتظامي كنترل ترافيك را بر عهده دارند و اعمال سياست و تدابير مديريتي و راهبردي و.. . تنها برعهده پليس نيست.

معاون راهنمايي و رانندگي پليس كشور در باره امكان خطاي تعدادي از ماموران در دريافت مبالغ نقدي به جاي جريمه گفت: اين اتفاقات به ندرت پيش مي آيند اما از آنجا كه مردم از پليس توقع كار خطا ندارند همين موارد جزئي دهان به دهان مي چرخد و موضوع برجسته مي شود.

وي افزود: با تمام اين تفاسير پليس با در اختيار گذاشتن شماره ارتباط مردمي 197اين اختيار را به مردم داده است تا در صورت برخورد با خطاي پليس سريعاً مراتب را به فرماندهان بالاتر اطلاع دهند.