رئیس هیئت ووشو استان اردبیل انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع انتخاباتی که ظهر پنجشنبه برگزار شد، افشار با کسب ۱۱ رای از مجموع ۱۵ رای ماخوذه توانست در بین دو نامزد دیگر در پست خود ابقا شود.

هیئت ووشو استان اردبیل پس از انتخاب به این سمت طی سخنانی با تشریح برنامه های خود برای چهار سال آینده، بحث آموزش در تمام زمینه ها را مورد تاکید قرار داد.

هوشنگ افشار آموزش مربیان را مهمترین بحث در توسعه ووشو این استان دانست و تصریح کرد: در این زمینه برنامه های مدونی را به اجرا درخواهیم آورد، چراکه اعتقاد داریم با آموزش مربیان بازیکنان کیفی پرورش خواهند یافت.

در این انتخابات چند نفر از اعضا مجمع به عملکرد مسئول هیئت ووشو استان اردبیل انتقاداتی داشتند که در حضور رئیس فدراسیون کشور مطرح شد. از جمله یکی از نامزدهای ریاست هیئت ووشو استان در برگزاری مجمع از رفتارهای دوگانه هیئت ووشو در قبال ورزشکاران و مربیان این رشته انتقاد کرد.

یعقوب یکانی پور با تاکید بر اینکه نگاه هیئت در قبال برخی از فعالان این حوزه غیرورزشی است، ادامه داد: بحث های فامیلی و غیرتخصصی در بحث ووشو اردبیل حاکم است.

وی این نگاه را مانعی برای توسعه ورزش ووشو در استان دانست و عنوان کرد: هیئت ووشو اردبیل طی سالهای قبل حتی برخی از ورزشکاران را با نگاه دوگانه به رقابت های استان دعوت نکرده است و این باعث شده عده ای با این هیئت بیگانه شوند.

این مربی ووشو با تاکید بر اینکه باید بحث حاشیه ای را از ووشو استان دور کرد، متذکر شد: نگاه به ورزشکارانی که انتقاداتی دارند باید براساس تخصص و ورزشی باشد.