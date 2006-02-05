مسعود تكاور، كارگردان اين فيلم در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در خصوص مضمون اين اثر گفت: "اين فيلم يكي از آثار مجموعه فيلم‌هايي با عنوان "نمايش زخم" است كه مضمون اين آثار به مسايل اجتماعي، اعتقادي و مذهبي مي‌پردازد. فيلم "بالابلند" از مضموني معناگرا برخوردار است و در پي نشان دادن برخي از رفتارها و فعاليت‌هاي اجتماعي است كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني مردم دارد. اين اثر در عين حال بخشي از مشكلات اجتماعي را با زباني ساده و در قالب داستان به تصوير مي‌كشد."



وي خاطرنشان كرد: "اين فيلم جلوه‌اي از مفاهيم ديني را نشان مي‌دهد كه در لايه‌هاي زيرين اتفاقات عادي زندگي جامعه امروز ما وجود دارد و به زنده شدن برخي از اخلاقيات و اعتقادهاي قوي و ريشه‌دار اشاره مي‌كند."



فيلم تلويزيوني "بالابلند" داستان خانواده‌اي است كه با مشكلي مواجه مي‌شوند و بر اساس اعتقادات و باورهاي خود به حل اين مشكل مي‌پردازند. در اين فيلم مريم سلطاني، شيوا بلوريان، فلور نظري، سودابه ميركريمي، آزاده خورشيددوست و علي بنكدار بازي مي‌كنند. همچنين مصطفي رستگاري نويسنده، سعيد تهراني تهيه‌كننده، هاشم عطار مدير تصويربرداري، مسعود حنفي دستيار اول كارگردان، طاهره رجبي مدير توليد و برنامه‌ريز، مهدي مطلبي دستيار دوم كارگردان، مهتاب رضوي منشي صحنه، مجتبي برهان‌زاده صدابردار و مهدي حبيبي پور طراح چهره‌پردازي اين فيلم است.



فيلم تلويزيوني "بالا بلند" چهارشنبه 19 بهمن همزمان با تاسوعاي حسيني ساعت 13 از شبكه تهران پخش مي‌شود.