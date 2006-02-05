مسعود تكاور، كارگردان اين فيلم در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در خصوص مضمون اين اثر گفت: "اين فيلم يكي از آثار مجموعه فيلمهايي با عنوان "نمايش زخم" است كه مضمون اين آثار به مسايل اجتماعي، اعتقادي و مذهبي ميپردازد. فيلم "بالابلند" از مضموني معناگرا برخوردار است و در پي نشان دادن برخي از رفتارها و فعاليتهاي اجتماعي است كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني مردم دارد. اين اثر در عين حال بخشي از مشكلات اجتماعي را با زباني ساده و در قالب داستان به تصوير ميكشد."
وي خاطرنشان كرد: "اين فيلم جلوهاي از مفاهيم ديني را نشان ميدهد كه در لايههاي زيرين اتفاقات عادي زندگي جامعه امروز ما وجود دارد و به زنده شدن برخي از اخلاقيات و اعتقادهاي قوي و ريشهدار اشاره ميكند."
فيلم تلويزيوني "بالابلند" داستان خانوادهاي است كه با مشكلي مواجه ميشوند و بر اساس اعتقادات و باورهاي خود به حل اين مشكل ميپردازند. در اين فيلم مريم سلطاني، شيوا بلوريان، فلور نظري، سودابه ميركريمي، آزاده خورشيددوست و علي بنكدار بازي ميكنند. همچنين مصطفي رستگاري نويسنده، سعيد تهراني تهيهكننده، هاشم عطار مدير تصويربرداري، مسعود حنفي دستيار اول كارگردان، طاهره رجبي مدير توليد و برنامهريز، مهدي مطلبي دستيار دوم كارگردان، مهتاب رضوي منشي صحنه، مجتبي برهانزاده صدابردار و مهدي حبيبي پور طراح چهرهپردازي اين فيلم است.
فيلم تلويزيوني "بالا بلند" چهارشنبه 19 بهمن همزمان با تاسوعاي حسيني ساعت 13 از شبكه تهران پخش ميشود.
فيلم تلويزيوني "بالابلند" به كارگرداني مسعود تكاور تاسوعاي حسيني از تلويزيون پخش ميشود.
مسعود تكاور، كارگردان اين فيلم در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" در خصوص مضمون اين اثر گفت: "اين فيلم يكي از آثار مجموعه فيلمهايي با عنوان "نمايش زخم" است كه مضمون اين آثار به مسايل اجتماعي، اعتقادي و مذهبي ميپردازد. فيلم "بالابلند" از مضموني معناگرا برخوردار است و در پي نشان دادن برخي از رفتارها و فعاليتهاي اجتماعي است كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني مردم دارد. اين اثر در عين حال بخشي از مشكلات اجتماعي را با زباني ساده و در قالب داستان به تصوير ميكشد."
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