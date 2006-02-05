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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۵

/ " عاشورا " در آينه واژه هاي گداخته / - 5

شاعر عاشورايي بايد بداند كه امام حسين (ع) تشنه بيدار شدن ما از خواب بود

شاعر عاشورايي بايد بداند كه امام حسين (ع) تشنه بيدار شدن ما از خواب بود

ابوالقاسم حسينجاني - شاعر معاصر ، گفت : ادبيات و نگاه ما نسبت به عاشورا از بعد انقلاب اسلامي بسيار بهتر شد ، اما آسيب جدي اين مقوله اين است كه " ادبيات عاشورايي " به ويژه آنچه در در روضه خواني و مداحي ها ديده مي شود ، بسيار با آنچه امام حسين (ع) مي خواست ، فاصله دارد ...





اين شاعر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب  مهر"،  با بيان اين مطلب افزود :  سخنان فراواني از حضرت امام حسين (ع) نقل شده كه معمولا يا در راه كربلاست و يا وقتي كه از مدينه حركت كرده اند و در طول راه مكه تا كربلا است ، امام حسين (ع) براي جنگ نيامده بود، چرا كه اگر براي جنگ آمده بود خانواده را با خويش همراه نمي كردند ،  بنابر اين كربلا و عاشورا حالتي حماسي - فرهنگي دارد و رويكرد اشعار ما هم بايد چنين باشد . 

ابوالقاسم حسينجاني كه شعر مشهور : " كربلا منتظر ماست ، بيا تا برويم ... " را سروده است ، خاطرنشان ساخت : امام حسين (ع) مي خواست كه مردم آگاه باشند و بدانند كه به كجا مي روند و يا اينكه هر كسي كه حاكم باشد حتما حق با او نيست ، امام حسين (ع) در روز عاشورا براي اينكه به همه دنيا و تمام كساني كه نظاره گر بودند بفهماند كه قصد جنگ ندارد ، علي اصغر(ع ) را كه طفلي شيرخواره و تشنه كام بود ،  به ميدان آورد و وقتي علي اصغر را در بغل داشت لباس رزم را از تن درآورد و به جاي آن ، عبا به دوش انداخت ، شمشير را كنار گذاشت و از اسب پياده شد و سوار شتر شد كه تاريخ به اين نتيجه برسد كه امام حسين براي جنگ نيامده است و هيچ جا حسين آغازگر جنگ نيست .

وي يادآور شد: در عين حال ، امام حسين (ع) براي جهان و انسان حرف داشت تا به مردم بفهماند زندگي و مرگ چيست ؟ از نظر ايشان مرگ حقيقي ، زماني است كه ما در ذلت باشيم و ندانيم به كجا مي رويم  و نتوانيم تصميم بگيريم ، او مي خواست چشم انسان را باز كند و ذهن و زبان او را بگشايد .

يك شاعر : امام حسين ( ع ) شهيد نشد كه ما حالا بر سر خود بزنيم ، بلكه او شهيد شد تا ما بدانيم كه چه بايد كرد تا بر سر ما نزنند ...

اين شاعر معاصر به مهر تصريح كرد : با اين وجود ، مي بينيم كه متاسفانه " عاشورا " جاي حقيقي خود را نيافته و در ادبيات عاشورايي خيلي بيشتر بايد كار شود ،  البته نگاه عاشورايي نگاه حق طلبانه و انسان ساز است ، مولوي و حافظ هم ادبيات خاصي را مطرح مي كنند كه اين خود يك نگاه عاشورايي است  و در واقع ادبيات و شعر حادثه اي است كه بتواند آفرينش و طراوتي را در جهان و دلها برانگيزد .

به گفته حسينجاني ، " عاشورا " يك ادبيات مقاومت و پايداري است و متاسفانه آن چيزي كه ما درحال حاضر ازعاشورا استفاده مي كنيم به نوعي تحريف و انحراف است  ، " ادبيات عاشورا " به همان دردي دچار شده است كه خود ،  براي درمان آن درد آمده بود .

ابوالقاسم حسينجاني در پايان گفت و گو با مهر ، گفت : ويژگي هاي شعر عاشورايي بعد عاطفي ، انساني ، حماسي و انديشه و خواستگاه امام حسين است ، به عبارتي اين نكته بايد شاعر ما را تكان دهد كه حسين (ع) تشنه آب نبود ... بلكه تشنه بيدار شدن ما از خواب بود ، او شهيد نشد كه ما حالا بر سر خود بزنيم ، بلكه او شهيد شد تا ما بدانيم كه چه بايد كرد تا بر سر ما نزنند و اين مسئله مهم است .

کد مطلب 287110

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