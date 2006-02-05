كسري بودجه برنامه هاي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان را متوقف كرد // پروژه توسعه تكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تعطيل شد

دكتر "حبيب غزنوي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در بخش آموزش حقوق اعضاي هيات علمي بايد سريع پرداخت شود زيرا اين افراد محور آموزش كشور هستند و دانشجويان كلنيكي، آزمايشگاهي و تئوري بر اين محور آموزش مي بينند و نارضايتي اين افراد به دانشجويان نيز تسري مي يابد.

وي با اشاره به مشكلاتي كه كسري بودجه براي بخش دانشجويي و امور فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ايجاد كرده، اظهار داشت: در اموري كه مربوط به دانشجويان بود به علت كمبود بودجه مجبور شديم از بسياري برنامه هاي فرهنگي صرف نظر كنيم و تا اندازه اي نيز سرويس ها و خدماتي را كه در خوابگاه ها ارائه مي شد را كاهش دهيم.

معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان تصريح كرد: در بحث توسعه تكنولوژي، پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و شبكه هاي IT در دانشگاه به دليل بودجه ناچيز اين بخش و عدم پرداخت به موقع همان بودجه اندك، به طور كامل متوقف شد.

وي اضافه كرد: اين پروژه علاوه بر ايجاد ارتباط شبكه اي ميان دانشكده هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در بخش هاي زيرساختاري نيز موثر بود و در بخش درمان نيز وظيفه تشكيل پرونده هاي الكترونيكي در تمامي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه را بر عهده داشت.

"غزنوي" كسري بودجه وزارت بهداشت را مسئله اي مزمن دانست كه در سال جاري به اوج خود رسيده است و گفت: چنانچه 250 ميليارد تومان كسورات وزارت بهداشت كه توسط سازمان مديريت برنامه ريزي تأييد شد در سال 84 در بودجه در نظر گرفته شده بود، مشكلات كمتر مي شد.

وي با اشاره به آثار و پيامدهاي ادامه كسري اعتبارات بر بخش هاي آموزشي، اظهار داشت: اين كسري در طول سال تبعات مختلفي داشت و در پايان دي ماه كه فصل آموزش عالي است دانشگاه ها براي پرداخت حقوق پرسنل و اعضاي هيات علمي دچار مشكل شدند.

معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان افزود: خوشبختانه نزديك به 7 ميليارد تومان سهم كسري بودجه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در متمم بودجه به تصويب رسيد كه با اين مبلغ تنها حقوق پرسنل پرداخت مي شود و ساير تعهداتي كه از سال 83 باقي مانده، مانند دو ماه پاداش كاركنان، اضافه كاري ها و مطالبات بازنشستگان قابل پرداخت نيست.

وي خاطرنشان كرد: طبيعي است كه بخش هاي آموزشي و پژوهشي همه دانشگاه هاي علوم پزشكي متأثر از عدم پرداخت به موقع مطالبات كاركنان و اعضاي هيات علمي است و اين امر بر انگيزه هاي اين افراد تأثيرات منفي خواهد داشت.

به گفته "غزنوي"، در هر بازديد مسئولين از مراكز علمي در عوض حل مسائل آموزشي با انبوهي از سئوالات در خصوص پرداخت حقوق مواجه مي شدند كه اين مساله در آموزش پزشكي اگر به عنوان يك پروسه چند ساله به طول بيانجامد تأثيرات منفي خواهد داشت و بايد مراقب بود تا حداقل ادامه نيابد زيرا در غير اين صورت ما شاهد نتايج تلخي خواهيم بود.

وي با تأكيد بر ناكافي بودن اعتبارات پژوهشي دانشگاه ها، مستقل بودن بودجه بخش پژوهش را نكته مثبت اين بخش دانست و اظهار داشت: خوشبختانه پروژه هاي پژوهشي خاصي در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان به دليل كسري بودجه متوقف نمانده اما پژوهشگران همان اعضا هيات علمي هستند كه به اعتبارات بخش آموزش وابسته هستند .

معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان يكي از مشكلات دانشگاه علوم پزشكي زاهدان را خودگراني بيمارستان هاي اين دانشگاه دانست و تصريح كرد: استان سيستان و بلوچستان يكي از استان هاي محروم محسوب مي شود و درآمد مردم اين استان بسيار ناچيز است و همين امر موجب مي شود تا زماني كه دانشگاه به دليل كمبود بودجه بايد از درآمد بيمارستان استفاده كند متوجه مي شود كه اين بيمارستان ها اصلاً درآمدي ندارند.

وي افزود: بسياري از اتباع بيگانه در اين استان سكونت دارند كه شناسنامه ندارند و طبيعتاً تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند و موجب مي شود هزينه هاي اين افراد از هيچ منبعي تأمين نشود و اين موضوع بار مضاعفي را بر دانشگاه ايجاد مي كند.

"غزنوي" تأكيد كرد: تا زماني كه اعتبارات به درستي ديده نشوند، مشكلات ادامه خواهد داشت.