طرح پژوهشي آناليز سرعت و جهش باد در دانشگاه يزد اجرا مي شود

دكتر "محمدرضا اختصاصي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مهمترين مشكل پژوهشكده هاي دانشگاهي اين است كه نمي توانند مستقيما وارد قراردادهاي پژوهشي با صنايع و دستگاه هاي اجرايي شوند.

رئيس پژوهشكده مناطق خشك و بياباني تصريح كرد: طرح پژوهشي آناليز سرعت و جهش باد در دانشگاه يزد انجام مي شود. همچنين ايجاد نرم افزارهاي پردازشي و آناليزي سرعت و جهت باد و همچنين نرم افزار آناليز قطر ذرات رسوب از طرح هاي در دست اجراي اين پژوهشكده است.

وي خاطر نشان كرد: تهيه و تدوين طرح مناسب ترين گونه هاي گياهي مورد استفاده در فضاي سبز استان يزد، طرح اجرايي كنترل فرسايشي بادي و ماسه هاي روان در منطقه جاسك و نرمانشير استان كرمان نيز طرح هاي تحقيقاتي است كه اين پژوهشكده مراحل پاياني آنها را طي مي كند.