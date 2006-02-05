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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۵۳

رئيس پژوهشكده مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزد در گفتگو با "مهر":

طرح پژوهشي آناليز سرعت و جهش باد در دانشگاه يزد اجرا مي شود

طرح پژوهشي آناليز سرعت و جهش باد در دانشگاه يزد اجرا مي شود

20طرح پژوهشي در پژوهشكده مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزد در دست اجرا است كه 70 درصد اعتبار آنها از خارج دانشگاه تأمين مي شود.

دكتر "محمدرضا اختصاصي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مهمترين مشكل پژوهشكده هاي دانشگاهي اين است كه نمي توانند مستقيما وارد قراردادهاي پژوهشي با صنايع و دستگاه هاي اجرايي شوند.

رئيس پژوهشكده مناطق خشك و بياباني تصريح كرد: طرح پژوهشي آناليز سرعت و جهش باد در دانشگاه يزد انجام مي شود. همچنين ايجاد نرم افزارهاي پردازشي و آناليزي سرعت و جهت باد و همچنين نرم افزار آناليز قطر ذرات رسوب از طرح هاي در دست اجراي اين پژوهشكده است.

وي خاطر نشان كرد: تهيه و تدوين طرح مناسب ترين گونه هاي گياهي مورد استفاده در فضاي سبز استان يزد، طرح اجرايي كنترل فرسايشي بادي و ماسه هاي روان در منطقه جاسك و نرمانشير استان كرمان نيز طرح هاي تحقيقاتي است كه اين پژوهشكده مراحل پاياني آنها را طي مي كند.

کد مطلب 287113

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