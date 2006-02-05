2 هزار نيروي انگليسي عراق را ترك مي كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روزنامه اينديپندنت، يكي از مقامات دولت انگليس با تاييد اين خبر گفت كه در ابتدا 500 نظامي انگليسي تا پايان ماه مه از جنوب عراق خارج مي شوند.

اين گزارش حاكي است كه در جلسه فرماندهان و ديپلملتهاي نظامي در ماه گذشته 2 هزار نظامي انگليسي - در حدود يك چهارم از كل تعداد نظاميان انگليسي در عراق - از اين كشور خارج خواهند شد.

به نظر مي رسد كه آمريكا اصل اين طرح را تصويب كرده باشد و اين در حالي است كه تغيير چنداني در فرايند سياسي و شرايط امنيتي عراق به وجود نيامده است.

اين اولين علامت دولت انگليس براي عقب نشيني ، مورد استقبال فرماندهان نظامي قرار گرفت چرا كه آنها معتقدند هر چه بيشتر در عراق بمانند چيز كمتري عايدشان مي شود.

" جان ريد" يكي از مقامات دفاعي در وزارت امور خارجه انگليس قرار است كه روز سه شنبه در عراق سخنراني و به اين عقب نشيني اشاره كند.پيش بيني مي شود كه مقامات عالي رتبه انگليس هم در ماه مارس نشستي داشته باشند.

از سوي ديگر همزمان با تصميم ژاپن نيز براي عقب نشيني از عراق، موفق الربيعي اعلام كرد با خروج بخشي از نظاميان بيگانه از عراق، شمار آنها تا پايان سال جاري ميلادي به 100 هزار تن خواهد رسيد.