نظارت سازمان مديريت در خصوص تعديل نيروي انساني ضعيف بوده است

حسين ذوالفقاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: دستگاههاي دولتي قبل از جذب نيرو مي بايست وضعيت نيروهاي اخراجي ، انفصال از خدمت ، خروج از خدمت ، بازنشستگي و انتقال را بررسي كنند و در نهايت مبادرت به جذب نيرو كنند كه اين امر به درستي در تمامي دستگاهاي دولتي رعايت نمي شود .

وي افزود : در حال حاضر ميزان بهره وي از نيروي انساني در اكثر سازمانهاي دولتي بسيار پايين است و به درستي از توان نيروها در دستگاهها استفاده نمي شود .

ذوالفقاري وظيفه نظارت بر امر محاسبه نيروي انساني در دستگاههاي دولتي را سازمان مديريت دانست و تصريح كرد : بر اساس لايحه برنامه سوم مقرر شده بود تا پايان اين برنامه كل نيروي انساني دستگاههاي دولتي به 2 ميليون و 25 هزار نفر برسد اما اين امر در حال حاضر نه تنها كاهش نيافته بلكه به 2 ميليون و 236 هزار نفر افزايش يافته است.

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطر نشان كرد : بسياري از دستگاههاي دولتي به تاكيدات و قوانين سازمان مديريت توجه اي نمي كنند و در جهت اهداف اين سازمان عمل نمي كنند.

وي گفت : سياست تعديل نيروي انساني كه مي بايست از سال 65 شكل مي گرفت در كشور اجرايي نشد در حالي كه بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نظارتهاي خود را به صورت جدي تر اعمال كند .