به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گروسي رئیس ستاد حج و زیارت صدا و سیما صبح روز گذشته ۸ مردادماه در همايش اردوي آمادگي اعضاي كاروان اعزامي رسانه ملي به حج ٩٤ که در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در حال برگزاریست افزود: موسم حج يكي از بهترين و حساس ترين فرصت هاي برنامه سازي است و به همین منظور سعي كرده ایم با تجربه ترين و كارآمدترين عوامل توليد را براي اين ماموريت خطیر به سرزمين وحي اعزام كنيم.

وي افزود: متاسفانه امسال هم تعداد اعضاي گروه کاری رسانه ملي به نسبت سال قبل كاهش يافته است اما تلاش مي كنيم با برنامه ريزي و مسئوليت پذيري همكاران، مشكل و خللي در توليد و پخش برنامه هاي اين رويداد مهم، رخ ندهد.

مدير شبکه تلویزیونی اینترنتی لبیک گفت: بسياري از مخاطبان رسانه ملي انتظار دارند حال و هواي كنگره عظيم حج و نيز اخبار اين رويداد بزرگ جهاني به طور مرتب براي انان پخش شود و ما نيز علاوه بر اطلاع رسانی اخبار مهم حج، براي پخش برنامه هاي دعاهای كميل، دعاهای ندبه و سایر برنامه های بعثه مقام معظم رهبری برنامه ريزي دقيق كرده ايم.

وی در پایان به زمان اعزام کاروان رسانه ملی به حج تمتع اشاره داشت و گفت: همزمان با اعزام اولین کاروان‌ها به حج تمتع اولین کاروان رسانه ملی نیز برای پوشش هر چه بهتر و موازی با برنامه‌های برگزار شده به مدینه منوره اعزام می‌شوند.

اردوي آمادگي اعضاي كاروان رسانه ملي كه از روز گذشته در مسجد مقدس جمكران آغاز شده بود عصر امروز در بخش اموزش حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به پايان رسيد.