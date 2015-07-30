فرانسه تا ۴۰ سال آینده به جمع کشورهای مسلمان می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر، مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران عصر پنجشنبه، در هشتمین گردهمایی پزشکان جهان اسلام در محل تالار اجتماعات کتابخانه آستان قدس رضوی، در توضیح و تفسیر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب، اظهار کرد: این نامه برای افرادی که دغدغه اسلام را دارند می تواند نقشه راهی مناسب باشد.

وی افزود: گسترش موج اسلام گرایی و تغییر بافت جمعیت در غرب تبدیل به موج گسترده اسلام گرایی شده است.

مقدم فر گفت: بررسی های تحقیقاتی نشان داده است که تا سال ۲۰۲۵ از هر ۵ فرانسوی یک نفر مسلمان خواهد بود و اگر نرخ رشد جمعیت بر همین منوال ادامه یابد این کشور تا ۴۰ سال دیگر تبدیل به یک کشور اسلامی خواهد شد.

وی ادامه داد: این روند گسترش اسلام مخصوص فرانسه نیست بلکه سایر کشورهای اروپایی نظیر آلمان، انگلیس و ... را نیز شامل می شود، به طوری که در حال حاضر سهم مسلمانان از کل جمعیت اروپا به طور پیوسته در حال افزایش است.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در حال حاضر آلمان و فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانان را در بین کشورهای اتحادیه اروپا دارند، تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده مردم اکثر کشورهای اروپایی نظر مثبتی نسبت به اسلام پیدا کرده اند و این مسئله سردمداران کشورهای غربی را نگران کرده است و همین امر باعث گسترش موج اسلام هراسی در بین جوامع غربی شده است.

اسلام واقعی و اسلام تکفیری

وی با بیان اینکه امروزه اسلام هراسی بدون رسانه معنایی ندارد، تاکید کرد: اسلام هراسی در بستر مدیریت افکار، مدیریت تلقی ها و مدیریت برداشت ها در دنیا صورت می گیرد و این به معنای تصویرسازی ذهنی غلط از اسلام است.

مقدم فر با اشاره به اینکه مخاطبان این نامه عموم جوانان اروپا و آمریکای شمالی هستند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین پیام های این نامه برداشت نادرست و غلط غرب از اسلام و تصویری است که از اسلام در کشورهای غربی منتشر شده است و این مسئله یکی از دلایل انتشار این نامه است.

وی بیان کرد: در غرب دو اسلام واقعی و اسلام تکفیری و غیرواقعی وجود دارد و این روشن سازی این مسئله نیز از دیگر پیام های این نامه بوده است.

سانسور نامه رهبری به جوانان غرب توسط رسانه ها

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به واکنش بایکوت و سانسور غرب نسبت به نامه تاریخ ساز رهبری، تاکید کرد: با بررسی که در ۲۳۴ روزنامه در ۴۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی طی بازه زمانی یک ماهه صورت گرفت این آمار بدست آمد که تنها ۹ رسانه مکتوب به این نامه اشاره داشته اند.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران ابراز کرد: طبق بررسی های انجام شده در ۱۳۳ رسانه خارجی از قبیل تلویزیون، رادیو و وب سایت در ۱۰ روز پس از انتشار نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی ۴۰ درصد این رسانه ها به طور کامل نامه را سانسور و بایکوت کردند و مابقی رسانه ها نیز به شکلی عدم انتشار را نسبت به آن داشتند.

بیشترین انتشار نامه رهبری متعلق به فیسبوک و توییتر بود

وی ادامه داد: در مقابل این هجم گسترده سانسور و بایکوت رسانه های غربی نسبت به انتشار نامه تاریخ ساز رهبری، شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر که بیشترین مخاطب را در بین رسانه ها دارند، بیشترین بازتاب از این نامه را شاهد بودند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انتشار نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب با مرگ ملک عبدالله پادشاه عربستان همزمان بود، رسانه های غربی کمترین سهم توجه خود را به این نامه اختصاص دادند.

مقدم فر اضافه کرد: بیشترین توجه مجلات و روزنامه های کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی، یونان و ... به این نامه در حد دو اشاره کوتاه بوده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در انتشار این نامه ابتکار عملی داشتند و آن مسئله این بود که ایشان قبل از انتشار نامه در رسانه های رسمی، این نامه در فضای مجازی و اینترنت منتشر شد.