سودابه مجاوري، كارگردان مستند "اينانا" كه در بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر موفق به كسب جايزه بهترين مستند شد، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" درباره سينماي مستند گفت: "سينماي مستند عرصه سختي‌ها و تجربه‌اندوزي است. به فرض مثال هنوز مستندسازان ما از داشتن يك تهيه‌كننده خوب محروم هستند و نمي‌توان روي رسانه تلويزيون به عنوان يك تهيه‌كننده خوب حساب كرد."

اين كارگردان مستند در ادامه افزود: "سينماي مستند نگاهي نو به جهان و عرصه تجربه‌اندوزي است. اين عرصه منجر به شناخت دوباره جهان هستي و رسيدن به حلقه مفقوده انديشه مي‌شود. همچنين فيلم مستند براي رهايي از كليشه‌ها، ساده‌انديشي و روشنگري است. اگر اين عرصه نباشد سينماي داستاني بي‌پشتوانه مي‌شود و به قهقرا مي‌رود."

مجاوري با اشاره به اينكه خبرنگاران فرهيخته در برابر افتخارات عرصه سكوت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: "مطرح شدن سينماي مستند در دو رويداد بزرگ سينماي ايران چون جشنواره فيلم فجر و جشن خانه سينما به اين معناست كه فيلم مستند جزو بدنه سينماست و اين خود گام بلندي است، به همين خاطر بايد اين عرصه با اطلاع‌رساني درست به جايگاه واقعي خود دست پيدا كند."

وي تحريف و انعكاس ندادن فعاليت مستندسازان را غيرحرفه اي دانست و تصريح كرد: "ما از دوستان اهل قلم انتظار بيش از اين داريم، چرا كه حتي يك ستون روزنامه‌ها به اين كار اختصاص پيدا نكرد. همچنين برهه كنوني براي سينماي مستند نويد روزهاي بهتر را مي‌دهد."

اين هنرمند در پايان صحبت‌هاي خود گفت: "تمام عرصه‌هاي فيلم مستند به مانند سينماي داستاني قابليت تخصصي شدن و نگاه حرفه‌اي را دارد و اميدواريم مسئولان با پر و بال دادن به فيلمسازان اين عرصه اين نگاه را نظاره‌گر شوند."