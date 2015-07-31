اتاق بازرگانی کرمانشاه جزو ۵ اتاق با سابقه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک ترابی در همایش بزرگ اصول و فنون مذاکره روز دنیا که عصر پنجشنبه در اتاق بازرگانی استان تشکیل شد اتاق بازرگانی کرمانشاه را جزو ۵ اتاق برتر و فعال کشور دانست.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ۹۴ سال سابقه فعالیت دارد گفت: اتاق بازرگانی استان جزو ۵ اتاق بازرگانی باسابقه در کشور است که در پرونده فعالیت بازرگانی و اقتصادی خود پیشرفت های قابل توجهی داشته است.

وی تصریح کرد: این پیشینه و سابقه فعالیت نشان می دهد استان کرمانشاه طی سالیان گذشته تا به حال در زمینه اقتصادی فعال است.

ترابی در ادامه افزود: وظیفه اتاق این است که به سه قوه(مجریه، قضاییه و مقننه) مشاوره دهد و در این راستا سعی داریم در اتاق کرمانشاه از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی دعوت شود و در زمینه اقتصادی خدمات مشاوره ای ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، گسترش فعالیت بخش های آموزش را مهم توصیف کرد و گفت: پژوهش های اقتصادی جزو اولین اقدامات هئیت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی قرار دارد و مورد توجه ویژه است.