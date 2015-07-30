نماینده میشگان به توافق هسته ای رای مثبت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دن کیلدی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس اظهار داشت: توافق هسته ای با ایران به ما اجازه می دهد تا مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای شویم.

وی توافق جامع هسته ای را بهترین راه برای حرکت به جلو توصیف کرد و گفت: امروز اگر ایرانی ها بخواهند در برنامه های هسته ای خود تقلب کنند، ما متوجه خواهیم شد ولی اکر این توافق وجود نداشت ما این قطعیت را نداشتیم.

دن کیلدی همچنین در بیانیه ای که در اختیار صدای آمریکا قرار داد، اعلام کرد مبنای تصمیمش در رای مثبت به توافق هسته ای با ایران مطالعه توافق و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامهای دولت و کارشناسان بوده است.

این نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که راه جایگزینی برای حل موضوع هسته ای ایران به جز راه حل دیپلماتیک وجود ندارد. بر اساس طرحی که کنگره آمریکا تصویب کرده، توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ باید در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا بررسی شود.

گفتنی است ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در روز ۲۳ تیرماه در وین اتریش به توافقی نهایی برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران دست یافتند.