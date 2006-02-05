رهبران كليساي بيت المقدس حمايت خود را از دولت جديد فلسطين اعلام كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين بيانيه آمده است: ما احترام و حمايت خود را از رأي مردم در اين انتخابات اعلام مي كنيم و به تمام افرادي كه انتخاب شدند تبريك مي گوئيم.

رهبران كليسا هدف خود را در راستاي همكاري با دولت جديد به دليل خير عمومي و در راه عدالت و صلح به شيوه غير خشونت آميز چه در روابط خارجي و چه در اجراي قانون و آزاي ديني به ويژه در عرصه هاي اجتماعي و آموزشي اعلام كردند.

در اين بيانيه همچنين به بخشي از انجيل يوحنا (14:27) اشاره شده كه به نقل از حضرت عيسي مي گويد: نگذاريد قلبهايتان آكنده از ترس بشود، من به شما آرامش خود را هديه مي دهم، آرامشي كه دنيا نمي تواند آن را به شما ارزاني كند.

رهبران كليسا افزوده اند: ما از مردم فلسطين مي خواهيم با وجود مشكلات و موانع داخلي و خارجي به حضور مؤثر در تاريخ خود ادامه دهند.

رهبران كليسا در پيام تبريك خود به دولت جديد حماس در فلسطين اظهار داشته اند كه از خداوند مي خواهيم ما را به راهي هدايت كند كه براي همه انسانها و براي سرزمين مقدس و تمام ساكنان ، مسلمان، مسيحي و يهودي آن خير باشد.