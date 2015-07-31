عوامل موثر در بروز مشکلات باروری زنان/ بهترین زمان بارداری

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات و پژوهش های پیشین نشان می دهد که بهترین زمان بارداری، پیش از سن ۳۰ سالگی است و نهایتا این امر را می توان تا ۳۵ سالگی تمدید کرد. اما باید در نظر داشت که سن تنها عامل مهم در تعیین زمان بارداری نبوده و عوامل متعدد دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند.

در حقیقت باید این موضوع را پذیرفت که قدرت باروری در زنان از سن ۳۰ سالگی به بعد رو به تحلیل رفته و پس از سن ۳۵ سالگی ضریب خطر وجود دشواری ها و مشکلات بارداری افزایش پیدا می کند. به صورت عادی این مشکلات بر اثر ایجاد اختلال و نامنظم شدن فرایند تخمک گذاری در بدن و کاهش کیفیت قدرت بارداری به وجود می آیند اما باید در نظر داشت که این مساله تنها وابسته به سن نبوده و عوامل دیگری مانند اضطراب و استرس، نوع زندگی و رژیم غذائی نامناسب نیز بر قدرت باروری تاثیر زیادی دارد.

دکتر «جوجیانا دونادیو»، مدیر موسسه ملی بهداشت سراسری بوستون، در این باره می گوید: «بهتر است زنانی که قصد دارند باردار شوند، پیش از این که به روش های درمانی و متدهای پزشکی مبتنی بر تلقیح مصنوعی و تخمک گذاری بپردازند، روش های طبیعی و بهبود تغذیه و روش زندگی را آزمایش کنند.»