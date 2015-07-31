زیبایی های تالاب انزلی باید برجسته و معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی شامگاه پنج شنبه در جریان بازدید از جشنواره لاله های تالابی در بندرانزلی اظهار کرد: شهر انزلی ازجهات مختلف دریایی، ورزشی وزیبایی های شهری دارای نماد و برند است.

وی تالاب انزلی را منحصر به فرد دانست و افزود:جشنواره ای که امروز به همت شهرداری ومحیط زیست در انزلی انجام شده اقدامی پایدار و ماندگار است که امیدواریم در سالهای آینده در سطح بین المللی اجرا شود.

نجفی ادامه داد: زیبایی های تالاب زیبای انزلی به عنوان بخش گردشگری و تفریحی مهم در استان، باید برجسته شده و به معرض نمایش گذاشته شود.

استاندار در ادامه با تاکید برلزوم فراهم آوردن زیر ساخت های گردشگری در استان گفت: گردشگری نیازمند زیرساخت هایی است که باید از بدو ورود تا لحظه خروج مسافر، جوابگوی نیازهای وی باشد.

وی به وظیفه شهرداری ها در فراهم آوردن امکانات رفاهی و تفریحی در شهرهای گردشگر پذیر اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه استان گیلان سالیانه بیش از ۳۰میلیون مسافر دارد، نیازمند اقدامات جدی درزمینه ایجاد زیرساختهای گردشگری است.

نجفی همچنین با بیان اینکه راه آهن قزوین بعد از رشت به انزلی متصل خواهد شداظهار کرد: این راه آهن در دوبخش مسافری و حمل بار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به اندازه زیادی، بار این منطقه را سبک خواهد کرد.