در سيستم بانكي كشور توهمي بنام بانكداري اسلامي وجود دارد

دبيرهيات امناي خانه صنعتكاران درگفت وگو باخبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: سيرصعودي افزايش بهره بانكي براي صنعتكاران موجب نارضايتي آنان شده است.

عباس پاليزدار افزود: با ادامه روند افزايشي بهره هاي بانكي از سوي بانكها و تصرف واحدهاي توليدي به امنيت شغلي نيروي كار بخش صنايع لطمه وارد شده است.

وي تصريح كرد: در كشورهاي سرمايه داري مديران بانكها سعي دارند نرخ بهره بانكي را به رقمي معادل صفربرسانند اما سيستم بانكداري اسلامي كشور ما در مقابل نظامهاي سرمايه داري قرار دارد.

وي اظهار داشت اميد است: دستگاههاي قوه قضاييه شامل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و ... نسبت به برخورد با اقدامات خلاف شرع بانكها اهتمام ورزيده و در راستاي امنيت شغلي صنايع و نيروي انساني اين بخش تلاش كنند.