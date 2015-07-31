به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی صبح جمعه در بازدید از شهرک های صنعتی اردبیل تصریح کرد: ما در یک سال گذشته با بررسی شرایط بازار متوجه شدیم مطالعه آسیب ها در تجارت خارجی و داخلی اهمیت ویژه داشته و یک ضرورت است.

وی افزود: بخش اعظمی از مشکلات تجار و بازرگانان به عدم شناخت بازار، عدم شناخت قوانین و ناتوانی در آماده سازی محصول مطابق با نیاز بازار بر می گردد و بر همین اساس مطالعات منسجمی که بتواند آسیب شناسی کند به صورت جامع و مدون انجام شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: این مطالعات بازگویی مشکلات و واقعیت هایی در تجارت خارجی استان است که اغلب در برنامه ریزی ها مورد غفلت بوده و امروز راهکار بهبود وضعیت باید همگام با رفع این مشکلات باشد.

به گفته عاملی از جمله مهمترین مشکلات را تنوع محدود بازار و کالا در تجارت خارجی دانست و گفت: اینکه صادرات ما در چند محصول از جمله سیب زمینی محدود شده و اینکه به جز چند کشور بازار صادراتی نداریم آسیب های جدی تجارت خارجی است و مانع از توسعه می شود.

این مسئول با بیان اینکه صنعت و معدن راهکارهای توسعه بازار و محصول را در کنار آسیب شناسی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهد، اضافه کرد: قرار است مجموعه این مطالعات در قالب یک کتاب مدون در اختیار واحدها قرار گیرد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان به تحولات اساسی در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: با هر غفلت ما رقبا تلاش خود را افزایش می دهند و ما اگر می خواهیم در بخش تجارت خارجی به جایی برسیم باید این تحولات را مطالعه و برای آن برنامه ریزی کنیمو

عاملی دست یافتن به محصول استاندارد مطابق با نیاز بازار هدف را از جمله موضوعاتی دانست که باید مورد توجه مدیران واحدهای تولیدی استان قرار گیرد.

وی افزود: در کنار حمایت و راهبری واحدها در کمیته های تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته فنی صنعت مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد.