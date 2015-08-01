سیستم اعلام حریق در ۵ ایستگاه مخابراتی لرستان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان، وحید رشنو با اشاره به دستور مدیر مخابرات شرکت برای راه اندازی سیسستم های اعلام حریق ایستگاه های مخابراتی گفت: در سیستم های یاد شده، سنسورهای دود و گرما در اتاق رادیو، اتاق دیزل و اتاق باتری نصب شده و کابل کشی های لازم و اتصال به خط تلفن برای ارسال آلارم و هشدار راه اندازی شده است.

وی گفت: این سیستم اعلام حریق در پنج ایستگاه مخابراتی ویسیان، تنگ فنی، دره شهر، تأسیسات خرم آباد و مرکز منطقه لرستان نصب و راه اندازی شده است.

رئیس واحد مهندسی ابزار دقیق و کنترل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان به نحوه کار این سیستم اشاره کرد و افزود: پس از بروز شعله و دود، سیستم فعال می شود و علاوه بر اعلام آژیر در آن ایستگاه سیستم تلفن کننده به مرکز تلفن به صورت هوشمند فعال می شود و آلارم آن به مرکز تلفن مرکز منطقه اعلام می شود.

رشنو یادآور شد: همچنین عملیات نصب ۶ دستگاه دیگر ایستگاههای استان در حال انجام است.

بنا بر این گزارش، رئیس واحد مهندسی برق شرکت لوله و مخابرات منطه لرستان همچنین از نصب شش عدد اکچویتور روی ولوهای ورودی و خروجی های پمپ های خط ۱۶ اینچ مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی خبر داد.

علی کرمی گفت: اکچویتورهای IQ ROTORK به دلیل فرسودگی اکچویتورهای قدیمی درخواست بهره برداران مرکز و باز و بسته شدن فراوان ورودی و خروجی ولوهای پمپ های ۱۶ اینچ با تکنولوژی روز نصب شدند.

وی با بیان اینکه نصب اکچویتورها توسط کارکنان واحد انجام شده است، افزود: این عملیات با توجه به توقف خط ۱۶ اینچ در سه روز انجام شد.

رئیس واحد مهندسی برق شرکت لوله و مخابرات منطه لرستان یادآور شد: وظیفه اکچویتور در شیرها، تامین نیروی برق برای باز و بسته کردن شیر و قراردادن آن در موقعیت مطلوب و متناسب با سیگنال ارسالی از طرف کنترلر است.