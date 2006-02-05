بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي تا سقف 400 ميليارد ريال تصويب شد





وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، درباره آخرين مصوبات كميسيون فرهنگي ، گفت : در مورد بودجه بخش نشر و كتاب در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور روز گذشته چندين مصوبه داشتيم كه بخش مهمي از آنها به نهاد كتابخانه هاي عمومي اختصاص داشت .

عضو كميسيون تلفيق بودجه در اين باره افزود : ما دو مصوبه براي كمك به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور داشتيم كه بر اساس يك مصوبه 130 ميليارد ريال و بر اساس يك مصوبه ديگر 100 ميليارد ريال بودجه اين نهاد افزايش پيدا كرد .

وي تصريح كرد : بر اساس مصوبات كميسيون فرهنگي و ارقام پيشي بيني شده دولت براي نهاد كتابخانه هاي عمومي در حدود 350 تا 400 ميليارد ريال بودجه در سال 1385 در نظر گرفته شده است .

هدايت خواه درباره منابع تامين اين مبلغ براي نهاد كتابخانه هاي عمومي گفت : رديف هايي كه اين منابع از آنها برداشته شده از نظر ما ضرورت چنداني نداشته است و از محل تامين نيازهاي ارزي دستگاه ها برداشته شده .

عضو كميسيون فرهنگي در ادامه افزود : به نظر ما اين محل بيشتر مبلغي است براي شرايطي خاصي كه دستگاه هاي دولتي ارز تخصيص يافته خود را تمام مي كنند وبراي رفع نيازهاي آنها از اين محل برداشت مي شود و اين رديفي قطعي نيست .

وي در ادامه افزود : ما اميدواريم كه با اين بودجه در نظر گرفته شده نهاد كتابخانه هاي عمومي كه نزديك به 1800 كتابخانه عمومي در سراسر كشور را تحت سرپرستي دارد ديگر براي تامين نيروي انساني و تجهيز مشكلي نداشته باشد .

هدايت خواه درباره سير كار بررسي مواردي از بودجه كه به صنعت چاپ و نشر اختصاص دارد ، گفت : مصوبات كميسيون فرهنگي ، كميسيون بهداشت و درمان ، كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون اجتماعي در كميته اجتماعي كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي گيرد و مصوبات اين كميته در كميسيون تلفيق بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد .

وي به مهر افزود : از روز 23 بهمن بررسي طرح هاي پيشنهادي كميسيون فرهنگي در كميسيون تلفيق بودجه آغاز مي شود و بعد از آن در صحن علني مطرح و به تصويب مجلس خواهد شد .