جايزه صنف نويسندگان آمريكا به "كوهستان بروكبك" رسيد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، مراسم صنف نويسندگان آمريكا در پنجاه و هشتمين سال برگزاري جايزه بهترين فيلمنامه اقتباسي را به پاس نگارش فيلمنامه "كوهستان بروكبك" به لري مك مارتري و دايانا اسانا اهدا كردند.

نمايي از فيلم "كوهستان بروكبك"

فيلمنامه "كوهستان بروكبك" اقتباسي از داستان كوتاه اني پروكس است. اين اثر در مراسم اسكار امسال نامزد دريافت هشت تنديس است. در اين ميان نويسندگان فيلمنامه "برخورد" موفق شدند جايزه فيلمنامه غيراقتباسي را از آن خود كنند. پل هاگيس و بابي مورسكو، نوينسدگاني بودند كه فيلمنامه اين اثر را بر اساس طرحي از هاگيس به رشته تحرير درآوردند.



فيلم "كوهستان بروكبك" با شركت هيث لجر و جيك گيلنهال تا به حال با موفقيت بسياري در مراسم‌هاي سينمايي مواجه بوده و يكي از شانس‌هاي برتر اسكار امسال به شمار مي‌رود.