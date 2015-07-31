  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

پرتابگر لهستانی در غیاب حدادی قهرمان مرحله دوازدهم لیگ الماس شد

پرتابگر لهستانی در غیاب حدادی قهرمان مرحله دوازدهم لیگ الماس شد

احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن باز هم در رقابت‌های معتبر لیگ الماس غایب بود. پرتابگر لهستانی موفق شد به عنوان قهرمانی ماده دیسک لیگ الماس برسد.

 به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین مرحله لیگ الماس دوومیدانی شب گذشته در ۱۷ ماده به میزبانی استکهلم سوئد برگزار شد.

رقابتهای ماده پرتاب دیسک این دوره از لیگ الماس در حالی با شرکت ۹ پرتابگر برگزار شد که احسان حدادی نایب قهرمان المپیک باز هم غایب این مسابقات بود.حدادی تنها در دو مرحله از لیگ الماس شرکت کرده است.

 در ماده پرتاب دیسک پیوتر مالاچوفسکی از لهستان با پرتاب ۶۵ متر و ۹۵ سانتی به عنوان قهرمانی رسید.فیلیپ میلانوف بلژیکی با پرتاب ۶۴ متری و ۹۷ سانتی متری دوم شد و روبرت اربانک لهستانی با پرتاب ۶۳.۲۵ سوم شد.

مرحله سیزدهم لیگ الماس به میزبانی زوریخ سوئیس برگزار می شود. جدول رده بندی پرتابگران دیسک مرحله دوازدهم لیگ الماس را مشاهده می کنید:

 

جدول لیگ الماس

 

کد مطلب 2871399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها