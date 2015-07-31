پرتابگر لهستانی در غیاب حدادی قهرمان مرحله دوازدهم لیگ الماس شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین مرحله لیگ الماس دوومیدانی شب گذشته در ۱۷ ماده به میزبانی استکهلم سوئد برگزار شد.

رقابتهای ماده پرتاب دیسک این دوره از لیگ الماس در حالی با شرکت ۹ پرتابگر برگزار شد که احسان حدادی نایب قهرمان المپیک باز هم غایب این مسابقات بود.حدادی تنها در دو مرحله از لیگ الماس شرکت کرده است.

در ماده پرتاب دیسک پیوتر مالاچوفسکی از لهستان با پرتاب ۶۵ متر و ۹۵ سانتی به عنوان قهرمانی رسید.فیلیپ میلانوف بلژیکی با پرتاب ۶۴ متری و ۹۷ سانتی متری دوم شد و روبرت اربانک لهستانی با پرتاب ۶۳.۲۵ سوم شد.

مرحله سیزدهم لیگ الماس به میزبانی زوریخ سوئیس برگزار می شود. جدول رده بندی پرتابگران دیسک مرحله دوازدهم لیگ الماس را مشاهده می کنید: