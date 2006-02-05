شعر عاشورايي نبايد صرفا به ذكر مراثي و تحريك عاطفه توجه كند

اين شاعر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود : با انقلاب واژه هايي مانند شهادت ، ايثار، گذشت و ... ، وارد مفاهيم ادبي و شعري شد ، در جريان عاشورا و دفاع مقدس نيز با توجه به خلق صحنه هايي كه شاهدش بوديم ، ادبياتي جديد خلق شد كه امروز آن را با عنوان شعر عاشورايي ، شعري زنده ، گويا و جريان ساز مي شناسيم .



دكتر حسين ابراهيمي خاطرنشان كرد : هر شعري كه زمينه تاريخي " عاشورا " را دستمايه كارخود قرار دهد ، شعرعاشورايي نيست ، ما در ديني پرورش يافته ايم كه در صورت نمي ماند و به معنا گرايش پيدا مي كند، به همين دليل نكته مهم اين است كه بايد انديشه عاشورايي در شعر جريان داشته باشد و نبايد تنها به ذكر مراثي و تحريك عاطفه پرداخت .

اين شاعر معاصر ياد آور شد: نكته مهم ديگر اين است كه هر شعري كه بخواهد در زمينه بزرگان ديني و اعتقادات ديني مثمرثمر واقع شود بايد آن پنهان را داشته باشد يعني يك شاعرنمي تواند از تمام جريانات معنوي به دور باشد اما در عين حال شعري ماندگار نيز بگويد.

دكتر ابراهيمي اضافه كرد : مداحاني در گذشته بوده اند كه مدح سلاطين را مي گفتند اما امروزه چندين شعر براي امام حسين (ع) سروده اند كه همان اشعار ماندگارتر است و شايد اثر گذاريش از صدها مثنوي ، غزل و قصيده بر مخاطب بيشتر باشد.

وي به مهرتصريح كرد: ادبيات عاشورايي هنوز نتوانسته است در شكل مطلوب به جايگاه واقعي خود برسد و تكان دهنده باشد، ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه تاثير پذيري هاي مختلفي دارد و اطلاع رساني به شكل مختلف صورت مي گيرد و مخاطب نيز نيازهاي فكري و فرهنگي خود را به شكل هاي متفاوتي بر طرف مي كند.

اين شاعر ادامه داد: اين كه چقدر توانسته ايم عبرت هاي عاشورايي را در ادبيات عاشورا نمايان كنيم به توانايي يك هنرمند باز مي گردد ، مثلا در زمينه شعرهاي مذهبي ، خصوصا در زمينه مداحي نياز به اقدام جدي و كاري به صورت ريشه اي و بنياني دارد ، البته در سالهاي اخير اقداماتي صورت گرفته اما هنوز نياز به كار بيشتر دارد.

حسين ابراهيمي در پايان گفتگو با مهر ، گفت : در جامعه امروز كه بشرستمديده به عدالت روي مي آورد ، فرهنگ عاشورا و شيعي به راحتي مي تواند نياز مخاطب امروز را بر آورده كند .