غرب و اروپا امتحان بدي پس دادند / مردم ايران اگر مي خواستند تسليم زورگويان شوند انقلاب نمي كردند/ انتشار كاريكاتور موهن و ارائه گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت، يك ريشه دارند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل در نطق پيش از دستور امروز خود با اشاره به انتشار كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام و گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ، اظهار داشت: اين دو پديده با اينكه ظاهر متفاوتي دارند اما از يك ريشه آب مي خورند و يك علت دارند و علت آن اين است كه غرب و اروپا عزت و سربلندي مسلمانان را نمي خواهند و درصدد تحقير آنان هستند.

وي افزود: جهان اسلام بيدار است و مسلمانان همانطور كه در برابر آن اهانت عكس العمل نشان دادند در برابر زورگويي اخير غرب كه در غالب انرژي هسته اي بحقي پيدا كرده ساكت نخواهند نشست.

ملت ايران راه خود را انتخاب كرده و يك سخن منطقي دارد، ايران عضو آژانس بين المللي است در چارچوب ان پي تي و آژانس همكاري داشته و همواره خود را ملزم به همكاري مي داند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما براي نشان دادن حسن نيت و اعتماد سازي از دو سال و نيم پيش در چارچوب پروتكل الحاقي با آژانس همكاري داشته ايم و بازرسان هم به صراحت گزارش خود را به آژانس داده اند و نشانه اي كه دال بر استفاده نظامي يا حركت ايران براي استفاده غير صلح آميز باشد پيدا نكرده اند.

با اين وصف وقتي ايران اعلام كرد كه در مقياس آزمايشگاهي و دانشگاهي مي خواهد تحقيقات خود را آغاز كند اعلام كردند كه ايران حق انجام اين تحقيقات را ندارد و بر خلاف اساسنامه آژانس همان را بهانه اي براي فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت قرار دادند.

حداد عادل افزود: سوال وجدان هاي بيدار در سراسر جهان و سوال مردم ايران اين است كه چرا آمريكا و اروپا به رژيم صهيونيستي و اشغالگر قدس براي داشتن انرژي هسته اي اعتراض نمي كنند در حاليكه اسرائيل عضويت در آژانس را هم نپذيرفته ولي غربي ها و اروپايي ها اين رژيم را ترغيب و تشويق هم مي كنند، اما با ايران به دليل اينكه مي خواهد تحقيقات هسته اي خود را آغاز كند مخالفت مي كنند.

رئيس مجلس تاكيد كرد: مادامي كه به اين سوالات پاسخ داده نشود ملت ايران از قصدمان كه استفاده صلح آميز است و مبناي ما ادامه راهي است كه تاكنون طي كرده ايم خواهيم پيمود و دو برابر اين زورگويي ها عقب نشيني نخواهيم كرد.

حداد عادل با بيان اينكه ما به اروپا پيشنهاد گفتگوي تمدنها مي دهيم اما آنها در مقابل به پيامبر اسلام اهانت مي كنند و برخي از سران اروپايي هم از اين اهانت حمايت مي كنند آنها متوجه موجه جديد آغاز شده در جهان اسلام نيستند.

وي افزود: همانطور كه قبلا اعلام و تصويب كرده ايم اگر پرونده ايران به شوراي امنيت فرستاده شود دولت موظف است كليه همكاري هاي داوطلبانه در چارچوب آژانس را متوقف كند. دولت هم به اين تصميم مجلس كه تصويب شده است احترام گذاشته و بر بيانيه شب گذشته رئيس جمهور هم حكايت از قصد دولت براي اجراي اين مصوبه دارد كه از ايشان تشكر مي كنيم.

حداد عادل تصريح كرد: مجلس زماني پيوستن به يك قرارداد را صحيح مي داند كه حق ملت در آن قرارداد محفوظ شود اما ما چه چيزي در قبال تصويب پروتكل الحاقي به دست مي آوريم كه آن را به تصويب برسانيم.

هيچ مجلسي براي محروم كردن ملتي از يك حق قراردادي را به تصويب نمي رساند و ما تا حقي به دست نياوريم نمي توانيم حقي را به موسسه اي بدهيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: غرب و اروپا با رفتاري كه با جمهوري اسلامي ايران كردند امتحان بدي دادند و مردم ما در انقلاب ثابت كردند كه حق طلب هستند و اگر مي خواستند در برابر قلدري تسليم شوند انقلاب نمي كردند.

حداد عادل در پايان سخنان خود كشته شدن حجاج را به دولت و ملت مصر تسليت گفت.

وي همچنين گفت: جوامع اقليت هاي ديني و نمايندگان انها در مجلس با امضاي بيانيه اي مراتب اعتراض و انزجار خود از هتك حرمت و پيامبر اسلام كه با چاپ تصاوير موهن به عمل آمد، اعلام داشته و ضمن تقبيح اين عمل از كشورهاي اروپايي خواسته اند جلوي اينگونه حركات را كه باعث جريحه دار شدن قلوب مردم خداپرست شده بگيرند و اجازه ندهند كه عده اي در قالب احساسات سياسي به مقدسات ديني كشورها اهانت مي كنند.