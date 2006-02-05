به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، به نقل از روابط عمومي شبكه تهران، در اين بازديد كه روزشنبه 15بهمن انجام شد، آقاي رجبي معمار با تاكيد بر ارتباط تنگاتنگ و مشاركت هرچه بيشتر برنامه سازان اين شبكه با پليس 110، از جمله برنامه امروز تهران، درخصوص ايجاد يك خط مشترك و مستقيم بين اين شبكه با مركز پليس خواستار افزايش برنامه هاي زنده تلويزيوني مركز پليس در اين شبكه شد.

سردار طلايي در كنار مجيد رجبي معمار

وي افزود: درچند سال اخير، پليس 110با تجهيز به آخرين دستاوردهاي ارتباطي و مكانيزه كردن سيستم هاي پليسي، سهم بسزايي دركشف و مبارزه با جرائم اجتماعي داشته و شبكه تهران به عنوان يك شبكه پرمخاطب، قطعا مي تواند در بازتاب اين فعاليتها نقش بيشتري ايفا كند.

مدير شبكه تهران تخصيص باكس هاي كوتاه و جذاب بصورت آنلاين از فعاليت هاي پليس را در نوبتهاي متناوب بصورت ميان برنامه اي از طرح هاي آتي اين شبكه دانست و با توجه به نزديك شدن پايان سال و مناسبت هاي ملي من جمله 22 بهمن و عاشورا و تاسوعا آمادگي كامل اين شبكه را براي هماهنگي هاي بيشتر با نيروي پليس براي اطلاع رساني و پوشش خبري و تصويري اعلام كرد.

سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز ضمن تشريح جايگاه و فعاليت هاي پليس با نگاهي آماري افزود: فاصله معناداري بين احساس عمومي با واقعيات جامعه وجود دارد. بطوري كه برخي جرايد و رسانه هاي نوشتاري براي جذب مخاطب بيشتر سعي مي كنند با تيترهاي جنجالي اخبار را مهيج جلوه داده و با رنگ و لعاب هر چه تمامتر بازتاب دهد و با خود ساخته هاي خود بدون اينكه متوجه باشند جو را ملتهب و شلوغ مي كنند اما آن چيزي كه مي تواند جلوي اين جوسازيها را بگيرد اين است كه ما بتوانيم با اطلاع رساني به موقع و شفاف سازي درست مخاطبين را مطلع نماييم.

وي تاكيد كرد: ايجاد امنيت نمي تواند يكسويه باشد بلكه يك فرايند اجتماعي است كه همت همه نهادها من جمله شبكه هاي تلويزيوني را مي طلبد و در پروسه توليد و پاسداشت امنيت همه آحاد مردم بايد مشاركت داشته باشند.

در پايان، مجيد رجبي معمار و هيئت همراه، از بخش هاي مختلف مركز پليسي 110 بازديد كردند و از نزديك با روند كار پليس 110 آشنا شدند.