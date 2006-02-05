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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

رجبي معمار در بازديد از مركز پليس110:

شبكه تهران در بازتاب فعاليت‌هاي پليس 110 نقش ويژه ايفا مي‌كند

شبكه تهران در بازتاب فعاليت‌هاي پليس 110 نقش ويژه ايفا مي‌كند

مدير شبكه تهران به همراه جمي از مديران اين شبكه ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف مركز فوريت‌هاي پليسي 110 با سردار طلايي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، به نقل از روابط عمومي شبكه تهران، در اين بازديد كه روزشنبه 15بهمن انجام شد، آقاي رجبي معمار با تاكيد بر ارتباط تنگاتنگ و مشاركت هرچه بيشتر برنامه سازان اين شبكه با پليس 110، از جمله برنامه امروز تهران، درخصوص ايجاد يك خط مشترك و مستقيم بين اين شبكه با مركز پليس خواستار افزايش برنامه هاي زنده تلويزيوني مركز پليس در اين شبكه شد.

سردار طلايي در كنار مجيد رجبي معمار

وي افزود: درچند سال اخير، پليس 110با تجهيز به آخرين دستاوردهاي ارتباطي و مكانيزه كردن سيستم هاي پليسي، سهم بسزايي دركشف و مبارزه با جرائم اجتماعي داشته و شبكه تهران به عنوان يك شبكه پرمخاطب، قطعا مي تواند در بازتاب اين فعاليتها نقش بيشتري ايفا كند.

مدير شبكه تهران تخصيص باكس هاي كوتاه و جذاب بصورت آنلاين از فعاليت هاي پليس را در نوبتهاي متناوب بصورت ميان برنامه اي از طرح هاي آتي اين شبكه دانست و با توجه به نزديك شدن پايان سال و مناسبت هاي ملي من جمله 22 بهمن و عاشورا و تاسوعا آمادگي كامل اين شبكه را براي هماهنگي هاي بيشتر با نيروي پليس براي اطلاع رساني و پوشش خبري و تصويري اعلام كرد.

سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز ضمن تشريح جايگاه و فعاليت هاي پليس با نگاهي آماري افزود: فاصله معناداري بين احساس عمومي با واقعيات جامعه وجود دارد. بطوري كه برخي جرايد و رسانه هاي نوشتاري براي جذب مخاطب بيشتر سعي مي كنند با تيترهاي جنجالي اخبار را مهيج جلوه داده و با رنگ و لعاب هر چه تمامتر بازتاب دهد و با خود ساخته هاي خود بدون اينكه متوجه باشند جو را ملتهب و شلوغ مي كنند اما آن چيزي كه مي تواند جلوي اين جوسازيها را بگيرد اين است كه ما بتوانيم با اطلاع رساني به موقع و شفاف سازي درست مخاطبين را مطلع نماييم.

وي تاكيد كرد: ايجاد امنيت نمي تواند يكسويه باشد بلكه يك فرايند اجتماعي است كه همت همه نهادها من جمله شبكه هاي تلويزيوني را مي طلبد و در پروسه توليد و پاسداشت امنيت همه آحاد مردم بايد مشاركت داشته باشند.

در پايان، مجيد رجبي معمار و هيئت همراه، از بخش هاي مختلف مركز پليسي 110 بازديد كردند و از نزديك با روند كار پليس 110 آشنا شدند.

کد مطلب 287147

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