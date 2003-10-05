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۱۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۷

نظاميان رژيم سابق عراق بار ديگر در شهر بصره تظاهرات كردند

نظاميان رژيم سابق عراق بار ديگر در شهر بصره تظاهرات كردند

مقارن ظهر امروز صدها نفر از نظاميان رژيم سابق عراق در اعتراض به حقوق عقب افتاده خود بار ديگر در شهر بصره تظاهرات كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، همزمان با برگزاري اين تظاهرات اعتراض آميز نيروهاي اشغالگرانگليسي بلافاصله خيابانهاي اصلي  شهر بصره و مسيرهاي منتهي به جنوب عراق را مسدود كردند .
نيروهاي انگليسي همچنين دستكم 10 نفر از نظاميان عراقي را دستگير كردند .
از سوي ديگرفرماندهي نيروهاي  انگليسي درعراق امروز اقدام به انتشار اطلاعيه اي كرد كه درآن اعلام شده است ، بزودي حقوق نظاميان  و عناصر پليس سابق عراق پرداخت خواهد شد اما تظاهركنندگان به اين اعلاميه ها توجهي نكردند زيرا  دراطلاعيه مذكور زمان پرداخت حقوق معوقه آنان اعلام نشده بود .

 

کد مطلب 28715

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