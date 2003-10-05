نظاميان رژيم سابق عراق بار ديگر در شهر بصره تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، همزمان با برگزاري اين تظاهرات اعتراض آميز نيروهاي اشغالگرانگليسي بلافاصله خيابانهاي اصلي شهر بصره و مسيرهاي منتهي به جنوب عراق را مسدود كردند .

نيروهاي انگليسي همچنين دستكم 10 نفر از نظاميان عراقي را دستگير كردند .

از سوي ديگرفرماندهي نيروهاي انگليسي درعراق امروز اقدام به انتشار اطلاعيه اي كرد كه درآن اعلام شده است ، بزودي حقوق نظاميان و عناصر پليس سابق عراق پرداخت خواهد شد اما تظاهركنندگان به اين اعلاميه ها توجهي نكردند زيرا دراطلاعيه مذكور زمان پرداخت حقوق معوقه آنان اعلام نشده بود .