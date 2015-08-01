به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۰ مرداد مصادف با آخرین روز از انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۴ است، دانشگاه های سراسری به ویژه دانشگاه های شهرستانی، درمدت ایام انتخاب رشته هرکدام با ارایه تسهیلاتی ویژه، رقابت تنگاتنگی برای جذب رتبه های برتر کنکور آغاز کردند که از آن میان می توان به ۱۳میلیون تومان پژوهانه برای دانشجوی سطح یک در دانشگاه یزد و ارایه تسهیلات وامی به رتبه های برتر و خانواده وی توسط دانشگاه پیام نور اشاره کرد.

برخی از تسهیلاتی که در کنکور ۹۴ توسط برخی از دانشگاه ها برای جذب رتبه های برتر اعلام شده به طور خلاصه به شرح زیر است:

ارایه ۱۳ میلیون پژوهانه توسط دانشگاه یزد

دانشگاه یزد اعلام کرده است، به رتبه‌های برتر کنکور سراسری که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب ‌کنند، پژوهانه اعطا می‌کند که این رقم برای دانشجویان سطح یک، به ۱۳ میلیون در مدت تحصیل می‌رسد.

تسهیلات دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز در سایت این دانشگاه آورده است به رتبه هاي كشوري زير ۲۰۰، گروه های آزمايشی علوم رياضی و فنی و رشته مهندسی، رتبه های كشوری زير ۲۰۰ رشته های علوم تجربی (علوم پايه)، رتبه های زير ۱۰۰ رشته های علوم انسانی و رتبه های زير ۵۰ رشته زبان و ادبيات انگليسی و رتبه های زير ۱۰ گروه های آزمايشی هنر يک دستگاه كامپيوتر قابل حمل (Lap top) اهداء می کند.

همچنين اهداء جوايز نفيس به تناسب رتبه كسب شده، تحصيل همزمان در دو رشته، استفاده از بورس موقت تحصيلی، معرفی دانشجويان برتر به بنياد ملی نخبگان جهت دريافت جوايز تحصيلی، تسهيلات استفاده از اينترنت، تأمين هزينه انجام طرح ها ابتكاری دانشجويان و مشاركت آنها در پروژه های تحقيقاتی اساتيد برخی از این تسهیلات است.

تسهیلات دانشگاه گیلان برای رتبه های برتر کنکور سراسری۹۴

دانشگاه گیلان نیز تسهیلاتی را برای جذب رتبه های برتر کنکور اختصاص داده از جمله اینکه، کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری یعنی دارندگان رتبه کشوری ۵۰۰ و کمتر از آن در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، دارندگان رتبه کشوری ۱۵۰۰ و کمتر از آن در گروه علوم تجربی و دارندگان رتبه کشوری ۲۵۰ و کمتر از آن در گروه علوم انسانی برای مدت ۴ ترم تحصیلی ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال کمک هزينه تحصیلی دریافت می کنند.

همچنین کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰ با رعایت مقررات در اولویت استفاده از خوابگاه قرار می گیرند و به کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰ امکان استفاده نامحدود از کتابخانه داده می شود.

ارایه وام مازاد توسط دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد، به رتبه های برتر کنکور وام مازاد و سه برابر دانشجویان معمولی ارایه می دهد و دانشجویانی که رتبه‌های زیر ۲۵۰ داشته باشند، می توانند از بورسیه دانشگاه استفاده کنند.

اولویت استخدام در شرکت‌های تابعه وزرات نفت

دانشگاه صنعت نفت نیز از جمله دانشگاه هایی است که هرسال برای جذب رتبه های برتر تسهیلات ویژه ای ارایه می کند که می توان به اهداء یک دستگاه رایانه همرا(Laptop) ه، ایجاد زمینه‌ها و امکانات مناسب آموزشی برای تسلط یافتن به زبان انگلیسی در دوران تحصیل، برخورداری از کمک هزینه تحصیلی مطابق مصوبات هیات مدیره وزارت نفت و هیأت امناء دانشگاه، تغذیه در حد دانشگاه‌های دولتی، تأمین بخشی از هزینه کتاب‌ها و لوازم‌التحریر، تسهیلات بیمه خدمات درمانی و امکانات خوابگاه‌های مجردی (برای مدت چهار سال و در حدود امکانات دانشگاه)، برخورداری فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه از تسهیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر مطابق ضوابط مربوطه و اولویت استخدام در شرکت‌های تابعه وزرات نفت، پس از پایان موفقیت‌آمیز تحصیلات، مطابق با مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب وزارت نفت اشاره کرد.

اعطای بورس تحصیلی توسط دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج به پذیرفته شدگان ممتاز در این دانشگاه بورس تحصیلی می دهد، این بورس تحصیلی به افرادی که رتبه های برتر کنکور سراسری در گروههای آموزشی ریاضی و علوم انسانی را کسب کنند تعلق می‌گیرد.

برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی، برگزیدگان جشنواره های علمی و همچنین برگزیدگان مسابقات قرآنی از دیگر افرادی هستند که می توانند از این بورس‌های تحصیلی استفاده کنند.

حقوق ماهانه ۵۰۰ هزار دانشگاه حکیم سبزواری ویژه رتبه های زیر100

دانشگاه حکیم سبزواری نیز به رتبه های زیر ۱۰۰ در همه گروه ها ماهانه ۵۰۰ هزاروتومان تا ۲ سال پول می دهد.

درحالی که بیشتر دانشگاه های شهرستانی برای جذب رتبه های برتر اقدام می کنند، از دانشگاه های بزرگ استان تهران، تنها دو دانشگاه خوارزمی و صنعتی امیرکبیر هستند که به رتبه های برتر تسهیلات مالی، آموزشی و امکاناتی ارایه می کنند.

تسهیلات دانشگاه امیرکبیر

به عنوان مثال دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس انعقاد قراردادی بین دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و بنیاد علمی امیرکبیر رتبه های برتر کنکور سراسری را بورس می کند.

رتبه های زیر۱۰۰ کنکور سراسری که دانشگاه صنعتی امیرکبیر را برای تحصیل انتخاب کنند ماهانه ۵۰۰ هزار تومان، رتبه های ۱۰۰ تا ۲۰۰ کنکور سراسری که این دانشگاه را انتخاب کنند ماهانه ۳۰۰ هزارتومان دریافت می کنند.

همچنین میزان این بورس برای رتبه‌های اول تا سوم المپیاد علمی دانشجویی کشور ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان و برای دانش‌آموزانی که مدال طلای المپیک را کسب کرده‌اند ماهیانه ۳۰۰ هزارتومان است.

تسهیلات دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی نیز تنها به ارایه تسهیلات مالی، آموزشی و امکاناتی بسنده کرده و بدون ارایه توضیحات اضافی از متقاضیان خواسته برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

دانشگاه امیرکبیر برخلاف سال های گذشته و برای افزایش کیفیت این دانشگاه و جذب رتبه های زیر ۱۰۰ اقدام به ارایه بورس و تسهیلات به دانشجویان کرده است و ماهانه ۵۰۰ هزارتومان به رتبه های برتر اختصاص می دهد.

تسهیلات ویژه دانشگاه پیام نور

علاوه بر دانشگاه های موجود دانشگاه پیام نور نیز امسال برای جذب رتبه های برتر کنکور تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است که نشان از دغدغه این دانشگاه برای افزایش کیفیت دارد، از تسهیلات ویژه این دانشگاه برای رتبه های برتر کنکور می توان به تحصیل رایگان، معرفی این افراد و خانواده هایشان به بانک ها برای اخذ تسهیلاتی همچون وام ازدواج، خوداشتغالی، خرید خودرو و غیره، ارائه رایگان کتب دانشگاهی، اجازه تحصیل همزمان در دو رشته، اولویت بخشی در امر استخدام در دانشگاه، کمک هزینه سفر به عتبات اشاره کرد.

اما در مجموع می توان با بررسی اجمالی تسهیلات ارایه شده توسط دانشگاه ها به این نتیجه رسید که بیشتر رقابت بر سر رتبه های برتر کنکور در بین دانشگاه های شهرستانی است تا دانشگاه های پایتخت و اینکه تسهیلات دانشگاه‌ها از تسهیلات آموزشی پژوهشی به تسهیلات مالی تغییر یافته است و هر دانشگاه سعی می کند، با ارایه پول بیشتر داوطلبان را به سمت دانشگاه خود جذب کند.