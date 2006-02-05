دستورالعمل نحوه احتساب سابقه خدمت كاركنان نيروي انتظامي ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اين مصوبه كه پس از تصويب هيئت دولت و به استناد ماده (205) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است، كاركناني كه قبل از استخدام داراي سابقه خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشند و سوابق خدمتي آنان بر اساس درخواست ذينفع به نيروي انتظامي منتقل گردد، سابقه خدمت آنان برابر ضوابط و مقررات اين دستورالعمل بررسي و در سنوات بازنشستگي و ترفيعاتي آنان لحاظ مي شود.

مرجع تشخيص دولتي بودن سازمان هاي مذكور در اين ماده در صورت ابهام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

همچنين سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ مفاد اين دستورالعمل مدت زماني است كه كاركنان با دريافت حقوق، مزايا و پرداخت كشور بازنشستگي در سازمان هاي دولتي به صورت دايم يا موقت به طور تمام وقت اشتغال داشته و سوابق مذكور به موجب مقررات مربوط به ناجا منتقل گرديده يا مي گردد.