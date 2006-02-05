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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷

دستورالعمل نحوه احتساب سابقه خدمت كاركنان نيروي انتظامي ابلاغ شد

معاون اول رئيس جمهور دستورالعمل نحوه احتساب سابقه خدمت كاركنان نيروي انتظامي را براي اجرا ابلاغ نمود.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اين مصوبه كه پس از تصويب هيئت دولت و به استناد ماده (205) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است، كاركناني كه قبل از استخدام داراي سابقه خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشند و سوابق خدمتي آنان بر اساس درخواست ذينفع به نيروي انتظامي منتقل گردد، سابقه خدمت آنان برابر ضوابط و مقررات اين دستورالعمل بررسي و در سنوات بازنشستگي و ترفيعاتي آنان لحاظ مي شود.

مرجع تشخيص دولتي بودن سازمان هاي مذكور در اين ماده در صورت ابهام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

همچنين سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ مفاد اين دستورالعمل مدت زماني است كه كاركنان با دريافت حقوق، مزايا و پرداخت كشور بازنشستگي در سازمان هاي دولتي به صورت دايم يا موقت به طور تمام وقت اشتغال داشته و سوابق مذكور به موجب مقررات مربوط به ناجا منتقل گرديده يا مي گردد.

کد مطلب 287156

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