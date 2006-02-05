وزير خارجه رژيم صهيونيستي فردا به ديدار سران كاخ سفيد مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه البيان، "تسبي ليفني" فردا دوشنبه به منظور ديداربا مقامات آمريكايي و كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا، به واشنگتن مي رود.

محور مذاكرات وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي در اين سفربا مقامات كاخ سفيد بررسي چالش هاي پيروزي حماس بر اوضاع منطقه است.

همچنين قراراست تسني وي با مقامات سازمان ملل متحد در نيويورك هم درمورد پيروزي حماس و همچنين فشارها براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت به مذاكره بپردازد.

راديو رژيم صهيونيستي درباره اين سفر اعلام كرد : " قرار است وزير امورخارجه ( رژيم صهيونيستي) سلسله جلساتي را نيزبا روساي اقليت يهوديان درآمريكا، برگزار كند".

اقليت يهوديان، واشنگتن را براي صدور طرح قانوني به منظور توقف كمك ها به تشكيلات خودگردان درپي پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين تحت فشار قراردادند.

درحالي وزيرامور خارجه رژيم صهيونيستي به واشنگتن مي رود كه عبدالله دوم پادشاه اردن درآمريكا به سر مي برد و قراراست با مقامات آمريكايي درمورد ازسرگيري مذاكرات فلسطيني- اسرائيلي به مذاكره بپردازد.