قوه قضائيه تا حد امكان از صدور حكم زندان اجتناب مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" آيت الله دري نجف آبادي ، دادستان كل كشور در حاشيه نشست مشترك نيروي انتظامي و قوه قضائيه در كرج در جمع خبرنگاران در خصوص سردي برخورد قوه قضائيه با برخي مجرمان افزود : اگر برخي متهمان آزاد مي شوند به دليل كامل نبودن پرونده است و متصديان تشكيل پرونده بايد تلاش كنند كه پرونده هاي متهمان كامل باشد تا قوه قضايي براي صدور رأي دچار مشكل نشود.

وي ادامه داد : اگر پرونده هاي كامل باشند قوه قضايي كمتر دچار مشكل خواهد شد؛ زيرا ممكن است متهمي در يك مرحله اعتراف كند اما درمراحل بعدي اعترافات قبلي خود را زير سئوال ببرد.

دري نجف آبادي خاطر نشان كرد: قوه قضائيه در سالهاي اخير تلاش كرده است تا حد امكان از صدور حكم زندان اجتناب كند تا از تبعات بعدي زندان رفتن افراد پيشگيري شود.

وي تصريح كرد: البته در برخورد با عناصر پيچيده جرم و جنايت ، اراذل و اوباش و دانه درشتها در هر كدام از دستگاههاي امنتي و انتظامي بايد با قاطعيت برخورد شود؛ ولي در مورد مجرمان رده دوم وسوم شيوه برخورد مي تواند بازدارنده باشد.

دادستان كل كشور با اشاره به بخشنامه اخير آيت الله شاهرودي گفت: مطابق اين بخشنامه مرخصي دادن به مجرمان حرفه اي كه سوابق طولاني دارند و مرتكب جرائم پيچيده و شرارتهاي بزرگ شده اند ، ممنوع شده است .

وي يادآور شد : اگر چنين عناصري به مرخصي آمدند و تخلف جديدي از آنها سرزد هم جرائم تعليقي آنها دوباره احياء شود وهم با توجه به جرم و جنايت جديد برخورد قاطع تري با آنها صورت گيرد.

به گزارش "مهر"؛ صبح امروز نشست مشترك قوه قصائيه و نيروي انتظامي استان تهران در سالن والفجر شهرستان كرج با حضور بيش از 200 نفر از نظاميان ، مسئولان قوه قضائيه ، فرماندهان نيروي انتظامي استان تهران و جمعي از مسئولان محلي برگزار شد.