استرس باعث شد بازی را واگذار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس باوی در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل چومبوری تایلند در جام قهرمانان فوتسال آسیا اظهار داشت: همانطور که همه شاهد بودند این بازی برابر دنبال شد و ما در نیمه دوم نسبت به تیم حریف عملکرد بهتری داشتیم.

وی ادامه داد: ما در نیمه دوم فرصت های زیادی را از دست دادیم و می توانم بگویم تیم حریف از فرصتهایش بهتر استفاده کرد و توانست گل برتری را بزند.

سرمربی تیم فوتسال نفت الوسط عراق در خصوص عملکرد دو بازیکن ایرانی تیمش تصریح کرد: همگان می دانند که ایران حرف اول را در فوتسال آسیا می زند و ما دیدیم که در این دیدار دو بازیکن ایرانی ما عملکرد خوبی را به نمایش گذاشتند و تمام وظایفی را که برای آنها تعیین کرده بودم به خوبی انجام دادند.

باوی در پاسخ به این سوال که آیا استرس باعث شده بود که بازیکنان این تیم نتوانند از موقعیت هایشان استفاده کنند؟ خاطر نشان کرد: همیشه اولین بازیها سخت است، به ویژه در ترنومنتی مثل جام قهرمانان آسیا و همین عامل باعث ایجاد استرس در بازیکنان می شود. ما اگر بتوانیم در بازی بعدی از حریف قطری امتیاز بگیریم استرس به تیممان برای ادامه مسابقات کاهش می یابد.

وی درباره بازی بعدی خود مقابل الریان قطر و دو بازیکن ایرانی حاضر در این تیم گفت: بازیکنان ایرانی الریان را به خوبی آنالیز کرده و می شناسیم و دقیقا می دانیم برای مهار آنها باید چگونه بازی کنیم. البته برای بازیکنان ایرانی تیم خودمان نیز وظایفی تعیین کرده ایم که امیدوارم مثل این بازی بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.