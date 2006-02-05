صنام به دنبال پيروزي/ گنبديها در انديشه شكست مدعي قهرماني

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم هاي سايپا و صنام كه درابتداي فصل ازمدعيان اين دوره ازمسابقات بودند وهم اكنون نيزبا شرايطي كاملا متفاوت ليگ را دنبال مي كنند ميزبان 2 تيم شهرستاني ذوب آهن و نئوپان گنبد هستند.

ذوب آهن هم اين روزها شرايط مساعدي ندارد، حركت درجاده شكست اين تيم را در دوران بحران قرارداده است. تغييرمربي هم براي اين تيم موثرواقع نشد، بازيكنان ذوب آهن بايد بيشترتلاش كنند و تاكتيك هاي مربي را در زمين پياده كنند. درمقابل سايپا كه درمكان سوم جدول نزديك ترين تعقيب كننده پيكان و آذرپيام درصدر جدول است تلاش مي كند با يك برتري كامل ميدان را ترك كند دربازي دوم هم صنام از نئوپان گنبد پذيرايي مي كند. صنام چند هفته اي است كه رنگ پيروزي را نديده و اميرحيدري مربي تازه اين تيم سخت تلاش مي كند تا درمقابل نئوپان به اين مهم دست پيدا كند.

درمقابل گنبدي ها اين روز بهتر و هماهنگ تر از قبل بازي مي كنند، ملازاده ، تاجر، كاشف منصور، و ... با هدايت دوجي به تهران مي آيند تا مدافع عنوان قهرماني را با شكستي ديگربدرقه كند.

برنامه ريزي هاي ليگ واليبال دوشنبه 17/11/84

ساعت 16 سايپا - ذوب آهن - داوران : يگانه مجد - عشق دوست

ساعت 18 صنام - نئوپان گنبد - داوران: راهجرديان - قريب