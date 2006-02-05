" زنداني " ، شبيه سازي ساختاري قصه هاي كهن











به عقيده تحليلگر ادبي مهر ، وجود آدمهاي تيپيكال و تك بعدي ، موضوعات نخ نما شده و گذشته گرا و نثري ناپخته و بعضا آزاردهنده ، ازجمله ويژگيهايي هستند كه مجموعه داستان زنداني را به داستانهايي شخصي و رواياتي شفاهي وارنزديك ساخته است .

" زنداني " ماجراي جواني بنام حميد است كه در خانواده اي با وضع متوسط ، هم مشغول كار و كسب درآمد است و هم دلبسته بازي ها و جنب و جوش هاي دوران جواني . او كه در خانه نيز با نامادري خود چندان سر ناسازگاري ندارد ، در يك نزاع خياباني كسي را با چاقو زخمي مي كند و به زندان مي افتد و ...

سواي پيرنگ سست داستاني ، آنچه بيش از همه روايت را دستخوش سطحي نگري و كوته بيني ادبي نموده ، عدم تطبيق انگاره هاي داستاني و گره ها و روابط ايجاد شده در آن است .



در " زنداني " گفتار و رفتار حميد با محيط زندگي ، طبقه اجتماعي و سن و سال او همخوان نبوده وحتي بعضا جنبه اي زنانه به خود مي گيرد.

در داستان " سراب " كه شروعي داستان وار و امتدادي حكايت گونه دارد ، راوي كه يك زن مهاجر است ، در نبود فرزندان و گرفتاري هاي معيشتي ، سرگردان و بلاتكليف نشان مي دهد . داستان با حذف هر گونه عمل و كنش داستاني ، ماجراي زندگي ، جدايي و تنهايي و بيكاري در غربت و ... را از زبان اول شخص روايت مي كند و به دليل حذف عنصر كنشگر، يا پرداخت شخصيت از متن و اتكاي صرف بر واگويه هاي حكايت وار راوي ، تلاشي ناموفق را در توصيف روزمرگي و رخوت انسان هاي مانده در غربت به نمايش مي گذارد.

در واقع نويسنده بيش از اين كه حالات و انگيزه ها را از رهگذر اتفاق يا مناسبات داستاني به پيش ببرد ، به بيان مستقيم آنها مي پردازد و از اين رو خواننده را با كلي گويي ها و توصيف هاي اغراق آلود روبرو مي سازد : "... نزديك چهار سال بود كه جلاي وطن كرده بودم . چقدر حسرت گذشته ها را مي خوردم . زندگي ام بي دغدغه و راحت بود . مسئوليت مخارج زندگي به عهده من نبود و اين بزرگترين آرامش براي زندگي است..." (ص 27)

تنهايي و مظلوميت زنان ، فقدان امنيت و تلاش آنان براي زندگي از جمله محورهاي پيام گونه اي است كه در سطر سطر اثر تنيده شده و " سراب " را به داستاني متكي بر كليشه هاي سابقا رايج سوق مي دهد.

به عقيده تحليلگر ادبي مهر " منال بيچاره من " را مي توان مرثيه نامه اي براي زنان مناطق محروم و روستايي كردنشين قلمداد كرد. در اين داستان با دو مضمون مواجه هستيم كه يكي شامل اختلاف ها و نزاع هاي شبه قبيله اي است و ديگري به روايت زن بخت برگشته اي پرداخته كه از ظلم و ناروايي بر زنان ، نالان و افسرده است. زن تلاش مي كند با سپردن دخترش به مرگ، او را از سرنوشت تلخي كه در آينده انتظارش را مي كشد ، برهاند اما در لحظه آخر ترحم كرده و او را محافظت مي كند.

نويسنده در اينجا بار ديگر به شيوه كلي گويي و سبك حكايت بافي مورد پسند خود روي آورده و در انبوهي از مولفه هاي تكراري و كليشه اي، آدم هايي تخت و تك بعدي و مضموني سوزناك و تلخ را به روايت در آورده است.

ماجراي " همسرم " نيز بيش از داستان، در قواره يك دل نوشت يا رنج نامه اجتماعي از سوي مردمي است كه زندگي اش با افزايش مشكلات معيشتي و بيكاري و ... به تدريج رو به زوال گذاشته است. داستان حاوي نشانه هاي متعددي براي زدودن اطلاق داستان از آن است. شخصيت اصلي در اين اثر يكي از تيپ هاي آشناي فلك زده اجتماع است كه در روندي ساده و قابل پيش بيني ، روز به روز در معضلات زندگي دشوار روزمره، غرق و محو مي شود.

نويسنده در اين داستان نيز بي توجه يا ناآشنا به روابط و كاركردهاي داستاني ، بر تك گويي حكايت وار و شرح كليات ماوقع از زبان راوي بسنده نموده است.

علاقه پرشور فاطمه ريسه به نقل گويي و حكايت بافي در داستان " سايه شوم " ، به شبيه سازي ساختاري قصه هاي كهن و پندآموز دچار شده است. او در اين ماجرا با خلق سلسله حوادثي كهنه و قديمي، از عاقبت بدخلقي و جفا نمودن در حق مظلوم و تقاص پس دادن در دنيا سخن مي گويد.

نويسنده كه در تمام داستان هاي مجموعه كوشيده است در پس روايتي خام دستانه و اغراق آلود ( به سبك و ساختار قصه هاي كهن )، پيامي صريح و كوتاه را منتقل كند ، در " سايه شوم " مستقيم تر و صريح تر از قبل، به سراغ شعارهاي دلخواه مي رود و همه اسباب قصه را دستمايه آن حرفها و شعارها قرار مي دهد.

اين اتفاق در قصه " دو خواهر " نيز رخ نموده است . شرح تلخكامي و حسرت هاي زنان درمانده و كم اميد در اين داستان نيز با فضايي سنتي و قديمي و سبكي كهنه و ابتدايي همراه شده است.

همانگونه كه در ابتداي نوشتار نيز ذكر شد ، سبك روايي نويسنده ، نحوه گزينش موضوعات و چگونگي پرداخت آدم هاي داستاني كه بر شگردهاي قراردادي و گذشته گراي " قصه و حكايت " استوار است باعث مي شود تا اطلاق داستان بودگي بر اين مجموعه ، تا اندازه اي نابجا و دور از شان اصول داستاني تلقي شود ، ضمن اين كه با نگاهي به تاريخ نگارش داستانها - كه در انتهاي هر اثر آمده - متوجه مي شويم كه هر اثر در مدت زماني كوتاه به رشته تحرير در آمده است .



شايد بتوان فاصله زماني اندك نگارش داستانها ( كه دركمتر ازيكسال نوشته شده اند ) را يكي از عوامل بروز شباهت هاي مشهود و تك بعدي نمودن داستان ها و ساختار ابتدايي و سهل الوصول آنها قلمداد كرد .

به گزارش مهر ، مجموعه داستان " زنداني " نوشته فاطمه ريسه از سوي ناشران قصيده سرا و مهرا در شمارگان 1200 نسخه و بهاي 1600 تومان روانه پيشخوان شده است .