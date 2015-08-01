به گزارش خبرنگارمهر، یکی از بهترین های تیم ملی بسکتبال طی چهار دیداری که تورنمنت اطلس اسپورت برگزار کرده، حامد آفاق بوده است. بازیکنی که در دیدار برابر آمریکا با سه پرتاب متوالی سه امتیازی خود نشان داد دوباره به روزهای اوج بازگشته است.

این بازیکن در گفتگو با سایت فدراسیون بسکتبال تاکید کرده که تفکرات تیمی درک بائرمن دوباره انگیزه و اعتماد به نفسش را برگردانده و در آسیا بهتر از سال قبل قهرمانی را می توان از آن ایران کرد.»

* چهار دیدار تیم ملی بسکتبال را چظور دیدید؟

- بعد ازیک هفته تمرین به این تورنمنت آمدیم. با این وجود خوب توانستیم خواستهای باورمن را به اجرا وهر بازی بهتر شدیم. یکی از نقاط مثبتی که او به تیم داده اعتماد به نفس است و به همه اطمینان کرده است . هیچ وقت یک نفر را بطور ثابت در ترکیب فیکس قرار نداده است. بارها شده نفرات اصلی را روی نیمکت نشانده و به عنوان نفر ششم و هفتم وارد میدان کرده است و این خودش باعث انگیزه برای جوانان شده تا بیشتر تلاش کنند که شاید نفر فیکس برای بازی فردا باشند. پس این می تواند مهمترین کار این مربی باشد که اعتماد به نفسها را بالا برده است. یکی دیگراز حسنهای او اخلاق و رفتار خوبش است. بسکتبال زیبا و ساده بازی کردن هم سومین مطلبی که در بین تیم ایجاد شده است. تیمی بازی کنیم ، دفاع تیمی هم داشته باشیم.شاید اگر مقابل آمریکا رو به کارهای انفرادی آورده بودیم با اختلاف ۲۰ تا می باختیم. همه باهم حمله کردیم و همه باهم بردیم.می بینید امتیازات تقسیم شد و درخطاها هم یکسان شده بود اما مقابل چین به نظر من حربه میزبان بود که دیدار اول را مقابل ما انجام داد تا از خستگی سفر ما استفاده کرده و مقابل ما پیروز شود که بهترین موقعیت را برای آنها فراهم کرد.

* شما را طی سال های گذشته یک بازیکن مطلق دفاعی بودید اما الان دوباره با دیدگاه این سرمربی به جایگاه قبلی خود یعنی فوروارد برگشتید.

مربیان قبلی تنها اندیشه شان این بود که ببریم ولی راه و چاه آن را به ما نشان نمی دادند و از همه استفاده نمی کردند.حتی خود من که در بین پنج نفر اصلی و فیکس بود اعتماد به نفس بالایی نداشتم.

*شاید شما و ساهاکیان دفاع بیشتری داشتید!

- آن زمان مربیان تیم این را می خواستند. اما با این مربی اگر همگی در دفاع و حمله شرکت نکنیم بازیکن را بیرون می کشد. اعتقاد او تیمی است آنهم در همه کار. جوانان تیم بهنام یخچالی، سجاد مشایخی وسعید داورپناه را ببینید به خاطر همین تفکر و آرامشی که این مربی به آنها می دهد، می بینید که چه راحت بازی می کنند. چون باورمن می خواهد که ما بازی را ساده ولی منطقی پیش ببریم. ناخواسته انگیزه ها بالا می رود ودر بعضی مواقع جوانترها حتی از ما بهتر بازی می کنند. این روش آینده بسکتبال ما را تضمین می کند.

*آیا انگیزه آفاق برگشته و دیگر صحبت از رفتن نمی کند؟

- ۱۰۰ درصد؛ مربیان قبلی همه صرب بودند و اعتقاد داشتم که دیگر به بازیکنان ایرانی نمی توانند اطلاعاتی بدهند و همین باعث بی انگیزگی شد. هر صربی که می رفت صرب بعدی می آمد جای پای قبلی می گذاشت و همان روش های قبلی پیاده و پی گیری شد. ولی با آمدن باورمن آن روشها از بین رفت خود من هم با انگیزه بیشتری کار می کنم. او خواسته اش را در هر تمرین بیان می کند و گوشزد خود را در تعویض عدم تاکتیکهایش اعلام می کند حتی اگر بهترین ایران باشی.پس همه سخت گوش به فرمان او هستیم.

*بعد از چهار مسابقه بالاخره ترکیب پنج نفره معروف برای سه دقیقه کنار هم بازی کردید،آن موقع چه حسی داشتید؟

- حس همان حس بازیهای آسیایی بود.ولی الان فکر می کنم دو سه نفری در تیم هستیم که شاید در زمان نه چندان دوری باید از تیم ملی برویم ولی وقتی جوانترها در کنار ما با زمانهای یکسان میدان می بینند تجربه بیشتری پیدا می کنند و به ما هم تایم استراحت بیشتری داده می شود.این بسیار خوبه.

*یک ماه و نیم دیگر بیشتر وقت ندارید.نتیجه را پیش بینی می کنید؟

- با روندی که در پیش گرفته ایم و وقتی در یک هفته اینقدر پیشرفت داشته ایم ،پس اگر خواستهای بائرمن به طور کلی اجرا شود من قول می دهم در چین حتی بهتر از سالهای قبل قهرمان شویم.

*شادابی تمرینات را در چظور می بینید؟

- این عامل هم فکر می کنم به تفکرات بائرمن برمی گردد.هر وقت حس می کند خستگی به سمت ما آمده است به سرعت نوع تمرین را تغییر می دهد.یا با صحبت کردن و شوخی روند را عوض می کند.او حتی به میتینگهای طولانی مدت همانند مربیان داخلی یا خارجی قبلی اعتقاد ندارد.دو کلیپ دو دقیقه ای و صحبت کوتاه جلسه را به پایان می برد چون معتقد است نشستهای طولانی بازیکن را خسته می کند.در واقع ۱۰ دقیقه اش بسیار مفیدتر از بقیه بوده است.