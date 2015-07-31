به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از روز دوم هفته اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز جمعه تیم‌های ملوان بندرانزلی و ذوب‌آهن اصفهان برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این بازی که با قضاوت تورج حق‌وردی در جریان است، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به دلیل صادر نشدن کارت مربیگری‌اش، از روی سکوها این بازی را به نظاره نشست و اکبر محمدی دستیارش، از کنار زمین این تیم شمالی را هدایت کرد.

در این نیمه سیدحسین حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان، عزت پورغاز، حسین ماهینی، احمد آهی، مازیار زارع، سعید یوسف زاده، پژمان نوری، پویا نزهتی، فرزاد حاتمی و آرش افشین برای تیم ملوان به میدان رفتند و رشید مظاهری، هادی محمدی، محمد نژادمهدی، کریم قنبری، علی حمام، قاسم حدادی‌‌فر، اکبر صادقی، احسان پهلوان، کاوه رضایی، مهدی رجب‌زاده و مرتضی تبریزی برای ذوب‌آهن بازی کردند.