بهروز سپيدنامه : انقلاب ، مفاهيم اجتماعي و مردمي را به ادبيات آورد

اين شاعرمعاصردرگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : درحيطه ادبيات ، دو مفهوم انقلاب ادبي وادبيات انقلابي وجود دارد ، انقلاب ادبي به حالتي اطلاق مي شود كه تغييرساختاري عميق در حيطه ادبيات را شاهد باشيم ، مانند حالت دگرگوني سبك ها كه در دوره هاي قبل و گذشته اتفاق افتاده است و درهرانقلاب ادبي فصلهاي جديد با ويژگي هاي خاص خود پديد مي آيد .

بهروز سپيد نامه خاطرنشان كرد : با پيروزي انقلاب اسلامي ، درحيطه ادبيات ما مفاهيمي وارد شدند كه درقبل وجود نداشتند مثلا مفهوم " شهادت " كه درادبيات پيش ازانقلاب اسلامي ، مفهومي بود كه فقط درحيطه امام حسين (ع) معنا پيدا مي كرد و مردم هم شناخت بيشتري ازآن نداشتند ، اما با وجود انقلاب اين مفهوم ازحيطه خاص خارج و وارد توده ها مي شود ، بعد از انقلاب اسلامي شهيد مفهومي است كه مردم عادي هم آن صفت را به خود مي گيرند ، بسامد اين مفهوم در انقلاب زياد مي شود و شعرا در خصوص آن شعرمي گويند .

اين شاعرياد آور شد : عناصر مذهبي در ادبيات بعد از انقلاب پررنگتر مي شود و جريان انقلاب به دليل اين كه يك انقلاب ئيدولوژيك است ، ئيدولوژي خود را اسلام گرفته است درست برعكس ساير انقلاب هاي ديگر دنيا كه ماهيت ئيدولوژيك ندارند يا اينكه داراي ئيدولوژيهاي انساني هستند كه ممكن است از ماركسيسم و يا ... گرفته باشند .

بهروزسپيد نامه يادآور شد : " شعر" انعكاس حالات شاعري است كه دردورن جامعه زندگي مي كند و تاثيراتي كه شعرازجامعه مي گيرد درزبان شعرخود منعكس مي كند ، زيرا " شعر" آيينه نماي شاعراست و طبيعتا كساني كه درجريان انقلاب بودند اين مسائل ومذهبي را ديده و در معرض آن قرارگرفته اند و درنتيجه موج عظيمي از آموزه هاي ديني وارد ادبيات انقلاب شد .

اين شاعرادامه داد : پس از انقلاب ، ادبيات عاشورايي ، اسوه هاي صبر و مهدويت نيز وارد شعرانقلاب شد و مفهوم مستعضف خود را برجسته ساخت ، درصورتي كه قبل ازانقلاب جاي خالي اين مفاهيم اجتماعي و مردمي در ادبيات ما احساس مي شد .



بهروزسپد نامه درپايان گفت وگو با مهر، گفت : اگرانقلاب را به مفهوم خاص كلمه درنظربگيريم و به عنوان يك حركت اجتماعي كه صورت گرفته و تمام شده است ، طبيعتا هرچيزي كه با آن همراه است تمام مي شود شعر انقلاب نيزازاين قاعده كلي مستثني نيست ، اما اگرمنظور" روح انقلاب " است ، يعني روح ظلم ستيزي كه بايد در وجود انسانها باشد مختص زمان خاص نمي شود ، پس اين نوع شعرنيزادامه خواهد يافت ، در واقع تا زماني كه آثارحركت انقلاب و نام امام ( ره ) باقي است ، آرمانهاي انقلاب هم ماندگار است و اين حركت در هنر و ادبيات نيزاستمرار پيدا خواهد كرد .