عرضه كالاهاي غيرضروري آمريكايي در ايران ممنوع مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي اين طرح از تاريخ تصويب اين قانون بانك هاي دولتي، موسسات اعتباري، گمركات و همه وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي از انجام هرگونه خدمات و يا پرداخت هرگونه تسهيلات براي توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاهاي غير ضروري تحت ليسانس شركت هاي آمريكايي ممنوع است.

فهرست اين كالاهاي غير ضروري با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

طراحان اين طرح يك فوريت در مقدمه توجيهي ارائه آن اعلام كردند: اخيرا بانك هاي آمريكايي از پذيرش هرگونه پولي كه منشاء ايراني داشته باشد خودداري مي كنند اما در مقابل شاهد فعاليت شركت ها و موسساتي هستيم كه در ايران مبادرت به توليد و يا وارد كردن محصولات و كالاهاي غير ضروري تحت ليسانس و يا توليد شده در شركت ها آمريكايي مي كنند و سالانه ميليون ها دلار از طريق صندوق ذخيره ارزي و يا معافيت هاي گمركي به عنوان تسهيلات و يا حق ليسانس به جيب سرمايه داران آمريكايي واريز مي كنند.

اين طراحان اضافه كردند: با توجه به اينكه اين شركت ها با بالا بردن قيمت خود به علت پرداخت حق ليسانس سبب افزايش نرخ محصولات موجب ورشكستگي شركت هاي ايراني مي شوند اين طرح با قيد فوريت جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود.

نمايندگان پس از اظهارات موافق و مخالف يك فوريت اين طرح را با 134 راي تصويب كردند.

بر اساس ماده 163 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي طرح ها و لوايح يك فوريت پس از تصويب فوريت به كميسيون هاي اصلي و فرعي ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.