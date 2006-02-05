استقلال در انديشه بازگشت به جايگاه از دست رفته / راه آهن بدون سرمربي مي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" عصرفردا و ازساعت 15 دوتيم استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادي تهران به مصاف يكديگرخواهند رفت. استقلال تهران كه هفته گذشته موفق شد با يك گل استقلال اهوازرا شكست دهد هنوزبراي كسب عنوان قهرماني يكي ازسه مدعي اصلي ليگ پنجم است. شاگردان اميرقلعه نويي درحال حاضربا سه امتيازاختلاف نسبت به سايپا در رده سوم جدول رده بندي قراردارند. آنها اگردربازي فردا بتوانند هرسه امتياز را كسب كنند علاوه برهم امتيازشدن با سايپا به رده دوم جدول رده بندي صعود خواهند كرد و در صورت پيروزي با اختلاف گل بالا مي تواند اين اميدواري را داشته باشد كه به صدرجدول صعود كند. البته به اين شرطي خواهد بود كه راي كميته انضباطي درمورد ديدارتيم هاي سايپا و ذوب آهن سه برصفربه سود سايپا اعلام نشود.

ازسوي ديگرراه آهن به عنوان تيمي كه دررده چهاردهم جدول رده بندي قراردارد براي آنكه بتواند با انتهاي جدول و فراراز خطرسقوط فاصله بگيرد ناچاراست ازاستقلال امتيازبگيرد. راه آهن درحالي به مصاف استقلال خواهد رفت كه فيروزكريمي سرمربي خود را به علت محروميت چهارجلسه اي دراختيار ندارد.

عصر امروز نيز در ورزشگاه تختي بندرانزلي تيم فوتبال ملوان ميزبان استقلال اهواز است. شاگردان نصرت ايراندوست درحال حاضربا 24 امتياز در رده يازدهم جدول رده بندي قراردارند و تيم استقلال اهواز با 22 امتياز در رده دوازدهم قرار دارد.