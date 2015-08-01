کشته شدن ۷ نظامی لیبیایی در حمله داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام نظامی لیبی با اعلام این خبر گفت بر اثر حمله تروریست های داعش به این ایست بازرسی، ۵ نظامی این کشور کشته شده و ۱۵ سرباز دیگر نیز مفقود شده اند. به گفته وی ۲ نظامی دیگر نیز در زمان ورود نیروهای کمکی به محل درگیری ها کشته شده اند.

بر اساس این گزارش ۵ نفر دیگر در این حمله زخمی شده اند. این ایست بازرسی در شرق شهر ادابیا در نزدیکی بندر نفت خیز برگا تاک قرار دارد. مقامات لیبیایی می گویند درگیری ها همچنان در ۱۰۰ کیلومتری شهر ادابیا ادامه دارد.

در همین حال گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای در شبکه های اجتماعی، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و اعلام کرد در این حمله مقادیری تسلیحات و ادوات نظامی بدست آورده است. گفته می شود شبه نظامیان وفادار به داعش حضور گسترده ای در شهر سرت در لیبی دارند.

همزمان دولت هند اعلام کرده است که چهار نفر از اتباعش در نزدیکی شهر سرت توسط شبه نظامیان ربوده شده اند. گزارش ها حاکی است دو نفر از این اتباع هندی مدتی پس از ربایش، آزاد شده اند.